Opinión: jugadores a seguir en el Honduras vs. Nicaragua

La selección nacional de Honduras finalmente vuelve a jugar después de que a principios de año explotara la pandemia del coronavirus. El partido contra Nicaragua se llevará a cabo mañana en el Carlos Miranda de Comayagua y muchos quizás hasta nos alegramos más de la cuenta por un encuentro que, al final del día, es intrascendente.

Sin embargo, la selección es la selección. Queremos verla con o sin legionarios, y por más que sea una convocatoria con jugadores de liga nacional, contra un rival de poca envergadura histórica, hay futbolistas hay elementos a los que hay que poner atención.

Según se informa, el titular por la banda derecha será el joven Elvin Oliva, lateral derecho de la sub 23 que hará su debut en el equipo absoluto. Esa es una posición en la que no tenemos muchas alternativas, por lo que sería bueno verlo lucirse y hacer un gran partido. Encuentros como este son la oportunidad de que los jugadores locales al menos levanten un poco la mano y se muestren como una opción de cara al futuro.

Elvin Oliva, lateral derecho de la selección sub 23 de Honduras.

Y así lo debería ver también Kevin López, que no tuvo un buen suceso en el ultimo partido amistoso que jugó con la bicolor ante Puerto Rico, mismo caso de Jhow Benavidez, que hasta hoy muchos siguen creyendo que está para mejores cosas, pero que no termina de despegar en su carrera en proporción al talento que se cree que tiene. También será una buena oportunidad para ver en acción a Darixon Vuelto, referente de la sub 23 que aún no ha asomado con ganarse un lugar en la mayor.

Por otro lado, no lo he visto jugar, pero si vi algunos videos y me han hablado muy bien de Ilce Barahona. El mediocampsita de Platense tiene mucho talento y seguramente Fabián Coito ya se ha dado cuenta de esto, pero no sabemos si tendrá minutos. También se habla de una posible titularidad de Rubilio Castillo, con la que no estoy de acuerdo ya que no me parece jugador de selección. Pero comprendo que esta fue una convocatoria con limitantes.

Por ultimo, me llama la atención lo que puedan hacer los tres mediocampistas de la sub 23 que también asoman para ser protagonistas muy pronto en la selección mayor. Hablo de Kervin Arreaga, Carlos Pineda, y Jorge Álvarez; los tres tienen un buen potencial y deberrían lucirlo ante un rival inferior como Nicaragua; ganar es 'importante', pero por ahora, no tanto como jugar bien, seguir consolidando una idea, y un estilo de juego de ataque.

Jorge Álvarez, joven promesa del mediocampo hondureño.