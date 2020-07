¡No se olvida de la Concachampions! Pedro Troglio sigue de cerca a Montreal Impact

Aún con el parate de por medio en el fútbol de Honduras, a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19, en Olimpia están más que pendientes de sus eventuales rivales cuando la pelota vuelva a rodar a nivel nacional y continental. Así lo dejó entrever Pedro Troglio, entrenador de los albos, en diálogo con Diario Más.

En la charla con el suscitado medio, recordó el cruce de vuelta que tienen pendiente con Montreal Impact, por los cuartos de final de la Concachampions. Tras la victoria en Canadá, deben hacer las cosas bien para poder cerrar la llave sin sufrir sobresaltos, y acceder así a las semifinales.

Pedro Troglio (Foto: Radio Mitre)

"Impact Montreal sigue jugando igual", evidenció primeramente el argentino. "Con tres en el fondo, dejan mucho espacio a la espalda de los zagueros para correr. A veces cambia a línea de cuatro", continuó con su analisis. Además, agregó al respecto: "He visto todos los partidos y ha evolucionado".

Troglio quiere jugar contra Montreal en Honduras para aprovechar la humedad https://t.co/pOZ6XC5f2q #Honduras pic.twitter.com/HJYClJ3wBN — Diario Deportivo Más (@DiarioMashn) July 24, 2020

En cuanto a un posible cambio de sede, debido a la gravedad con la que el agente infeccioso está azotando el país catracho, explicó: "Me gustaría jugar en Honduras, pero si no se puede por cuestiones de seguridad, no se puede. No tengo ningún problema en ir a otro lado". En esa misma línea, opinó: "Afortunadamente la esencia del fútbol es la misma: once contra once, dos porterías y gana el que mete más goles. Sencillo".

Finalmente, indicó cual es uno de los factores que tienen a su favor ejerciendo la localía: "En Honduras tendríamos la ventaja de la humedad, y habría que aprovecharla". De todos modos, insistió: "Si no se puede, lo entendemos".