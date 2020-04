Michaell Chirinos revela el acercamiento que tuvo con el América

El mediocampista del Olimpia, Michaell Chirinos, dio una entrevista a Diario Diez en donde charló largo y tendido sobre distintos temas relacionados a su carrera. En una transmisión en vivo a través de distintas plataformas, el habilidoso futbolista se sinceró y adelantó que jugaría para los tres históricos rivales del albo: Marathón, Real España, y Motagua.





Seguido a eso, el scontó cómo fueron sus experiencias en el extranjero, donde alcanzó a jugar el fútbol mexicano y la Major League Soccer. El "Chiri" lamentó con arrepentimiento haber tomado la decisión de jugar con el, mientras que recordó con orgullo su buen desempeño en el

Michaell Chirinos con la camiseta del Lobos Buap, donde alcanzó a tener un gran nivel.





Esa gran campaña realizada con los dirigidos por Francisco Palencia, el hondureño comenzó a llamar la atención de otros equipos en suelo azteca, y empezó a correr el rumor de que era apetecido por un gigante: nada más y nada menos que el América, conjunto dirigido por el "Piojo" Herrera.





"Lo del América un día me levanté y conocidos me preguntaban, otros me felicitaban por teléfono. Hablé con un representante de México que estaba interesado, pero yo no lo conocía, solo eso. Después se perdió, no volví a saber nada, de él. Después fue el Necaxa, Brayan Beckeles me dijo que me querían, y también me anduvieron viendo del Houston Dynamo" reveló.





Chirinos jugó dos campeonatos don Lobos Buap, que luego terminaría vendiendo la categoría, En ellos, alcanzó a consolidarse como titular y jugar 33 partidos, en donde metió seis goles y dio dos asistencias.