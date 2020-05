Medford: "Me acostumbré a celebrar en México"

Hernán Medford, uno de los jugadores costarricenses más exitosos de la historia, acumuló gran parte de sus logros, y uno de sus principales éxitos fue ayudar al Deportivo Saprissa a ganar la Copa de Campeones de Concacaf en 1993 como jugador y 12 años más tarde repetir esa hazaña como entrenador del Monstruo Morado. En ambos casos, Saprissa tuvo que vencer a los rivales del fútbol mexicano, comenzando el legado de Medford de ayudar a los equipos costarricenses a superar a los mexicanos.

“Vencer a los equipos mexicanos es algo que hice como jugador, jugar en un torneo de Concacaf con Saprissa y vencer a Puebla, luego ir a un cuadrangular que tenía el Club León y terminar como campeón del Concacaf como jugador. Lo hice también como entrenador de Saprissa, así que a nivel de jugador y entrenador, me fue bien contra los equipos mexicanos”, dijo Medford en una entrevista exclusiva con Concacaf.

Medford es un ícono de la historia del fútbol costarricense.

“Fue un gran momento. Fue un cuadrangular que se jugó en Guatemala y al final, ganamos el torneo por diferencia de goles. Tuvimos que vencer al equipo de Surinam por cuatro goles. No fue fácil y permanece en la historia como uno de los campeonatos de Concacaf que Saprissa ha ganado", explicó el ídolo de los morados.

"Cuando eliminamos a Monterrey en las semifinales, empatamos de locales y de visita estábamos perdiendo y con un hombre menos, pero después empatamos y llegamos a los penaltis y eliminamos a Monterrey. Eso me dio mucha confianza en el equipo de que podría funcionar bien en la final contra Pumas, y contra Pumas con mucho mérito ganamos la final”, dijo Medford que logró ganar cinco títulos internacionales dirigiendo a Saprissa. Y agregó con una sonrisa: "He tenido mucha suerte y he podido hacer bien las cosas y celebrar en México".

“La Copa Mundial de Clubes es algo muy importante porque un tercer lugar en la Copa Mundial de Clubes es algo que solo unos pocos equipos han hecho: Pachuca, Monterrey y Saprissa. Somos parte de la historia y eso es algo muy importante para el fútbol costarricense”, destacó Medford que dirigió por última vez al Saprissa en el 2006.