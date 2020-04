Marvin Ceballos habló sobre su futuro fuera del ascenso MX

El pasado viernes prácticamente se confirmó que la Liga de Ascenso MX estaría quedando sin efecto. No habrá ascenso y descensos por los próximos cinco años, además de otras medidas que se decidieron. Eso de alguna manera le podría afectar al jugador guatemalteco Marvin Ceballos, actual jugador de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

A Ceballos se le vence su contrato con Leones Negros a finales de junio del año en curso, por lo que sería de esperar qué pasa con su futuro. “He tenido contacto con mi representante, pero como hay mucha incertidumbre, ahorita no es correcto tomar decisiones”, comentó.

Ceballos festeja uno de sus goles en el Ascenso MX.

Sobre una posibilidad de salir de su actual equipo, Marvin comentó lo siguiente. “Son posibilidades que tampoco voy a descartar que se hayan visto con él (representante). Mi deseo es que las cosas puedan arreglarse y quedarme con Leones Negros, pero si no se puede también podemos plantearnos otros escenarios”, aseguró en charla con ESPN Guatemala.

�� ¿Cuál será el futuro de Marvin Ceballos? ����@natyalvarezcr habló con el legionario guatemalteco sobre la difícil situación en el #AscensoMX �� https://t.co/Fq2ApHBzxN pic.twitter.com/wOphlW8Jnn — ESPN Guatemala (@ESPN_GT) April 22, 2020

“Todo lo que está sucediendo me produce tristeza, sin embargo, le agradezco a Dios porque puedo resguardarme en casa y tener lo necesario para acatar las órdenes de los gobiernos”, puntualizó el futbolista sobre la situación actual. “Pero me pone muy triste el saber que hay mucha gente que no lo puede hacer porqué necesita el sustento de cada día”, concluyó.

Cuando le consultaron si no iría a algún equipo de Guatemala, el futbolista amagó la pregunta y dejó la puerta abierta para un regreso a su país de orígen.