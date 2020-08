Manfred Ugalde debutó en Europa

La joven promesa costarricense tuvo sus primeros minutos en el fútbol europeo. Manfred Ugalde fue anunciado hace algunas semanas atrás en el Lommel SK de la Tercera División de Bélgica. El humilde equipo fue comprado recientemente por el Grupo City, los dueños del Manchester City, Girona, entre otros.

A la espera de poder seguir desarrollando su carrera en el viejo continente, el ex-Saprissa tuvo sus primeros minutos con la camiseta de los belgas. Fue en el amistoso de hoy ante el St. Truiden, de la Primera División de dicho país, e ingresó desde el banquillo en la segunda parte del encuentro.

Uagalde comenzó el encuentro desde el banquillo.

El partido terminó igualado en uno y cerró un gran balance para el Lommel. Lograron empatar con un club que está dos divisiones arriba y por momentos pudieron terminar quedándose con el triunfo sobre el final. El desarrollo del encuentro fue muy parejo y la igualdad fue merecida para ambos.

Según informaron medios belgas, Manfred no jugó en la posición habitual que ocupaba en el Morado sino que se ubicó como centrodelantero. Una posición que no le es familiar, pero que no evitó que haya tenido unos buenos minutos. Llegó a tener un remate que se terminó yendo cerca del poste.

El futbolista tico continuará haciendo la pretemporada con el resto de sus compañeros a la espera del inicio de la nueva temporada. La inversión económica del Lommel fue muy importante en este mercado y prometen ser los protagonistas de la liga. El objetivo principal será conseguir el ascenso a la segunda categoría.