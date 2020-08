MLS recuerda brutal atajada de Jaime Penedo en Los Ángeles Galaxy

Jaime Penedo significa mucho para el fútbol de Panamá. Sus manos han sido las encargadas de protegener las vallas de Estudiantes, Plaza Amador y Árabe Unido en el ámbito local, y también la de todos y cada uno de los canaleros que abarrotan estadios para ver a la Selección Nacional.

En el exterior también fue guardián de numerosos equipos, como el Cagliari, el Osasuna "B", Municipal de Guatemala, Dinamo Bucuresti y Los Ángeles Galaxy. Este último recuerdan sus providenciales atajadas, así como lo ha hecho la cuenta oficial de Twitter de la MLS en la tarde de este lunes.

"En este día en 2013, Jaime Penedo se hizo grande sobre el final para Los Ángeles Galaxy", rememora el perfil verificado de la primera división estadounidense. Debajo, se puede observar una notable estirada del panameño cuando los angelinos vencían por 1-0 a Vancouver Whitecaps a los 81 minutos de juego.

En la misma, primero el centroamericano hace un esfuerzo mayúsculo para llegar al esférico, producto de un fuerte disparo. El mismo se estrella en el poste, aunque queda en los pies de otro delantero, que remata aún con marcaje al "arco vacío". Sin embargo, con suma destreza, Jaime Penedo se vuelve a lanzar y logra evitar la igualdad.

Los comentarios que se pueden apreciar debajo del tuit son solo elogios para el panameño. "Losing him was the mayor f... up (Perderlo fue la mayor cag...)"; "Best goalkeeper ever in LA (El mejor portero que hubo en Los Ángeles)" y "how in tarnartions did LA not want to keep him after that save (Cómo demonios LA Galaxy no quiso mantenerlo después de esa salvada)" fueron algunos de ellos.