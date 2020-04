Los tres escenarios que se manejan en Guatemala sobre la reanudación del fútbol

El fútbol se encuentra parado en casi su totalidad a nivel mundial. La expansión del coronavirus ha obligadoa las federaciones a suspender el desarrollo del torneo, a la espera de una mejora de la tabla de contagios. Por ahora, los países que decidieron parar la competición no pudieron volver a reanudarla. No obtienen el visto bueno del Ministerio de Salud de su país y eso termina provocando que no haya fecha para volver a jugar.

Sobre esto, la FEDEFUT de Guatemala decidió presentar un comunicado que explicó los 3 escenarios que están manejando en este momento. En cada una explicaron lo que se plantean y que medidas se tomarían. La primera habla de un posible reinicio el 9 de mayo, respetando los protocolos de medidas de seguridad e higiene. Y con los contratos de los futbolistas vigentes hasta que finalice la temporada.

El segundo escenario prevee una reanudación para el día 16 de mayo, retomando las programaciones oficiales acorde de sus respectivos formatos. Pero se destaca que es una condición indispensable y comprobable que todos los clubes esten solventes en sus pagos y obligaciones contractuales. Sin esto, no se podría reanudar de forma normal las competiciones en Guatemala.

| COMUNICADO DE PRENSA |



La última y la menos optimista es la tercera. En caso de que el sistema de salud no permite que se reanude el fútbol antes del 23 de mayo, se dará por cancelado los Torneos Clausuras de las Ligas Profesionales. Y se deberán cumplir con las obligaciones contractuales hasta el 24 de mayo. Además, se definirá descensos, ascensos, copas y campeón basándose en las posiciones obtenidas hasta el 16 de marzo.

Buena medida por parte de la FEDEFUT de revelar lo que se están plateando en estas horas y las posibilidades que están manejando. Las dos primeras opciones son las que los clubes están creyendo más probables y la tercera sería el peor de los casos. Hay que destacar que para el tema descensos, ya son varios los clubes que pidieron que se eliminen. Con el avance de la enfermedad se verá como se define esta situación y cuáles de los escenarios se terminarán utilizando.