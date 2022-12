A menos de una semana para que inicie el 2023, se pueden destacar a distintos futbolistas nacidos en Centroamérica que tuvieron un desempeño sobresaliente en el extranjero. Aun cuando los campeonatos se vieron opacados por el Mundial de Qatar 2022, los legionarios aprovecharon los 11 meses para relucir con un rendimiento positivo en sus respectivos clubes.

Más allá de que el sueño de los jugadores centroamericanos siempre es salir hacia el Viejo Continente, no hay que quitarle mérito a los que militan en América. Aunque sabemos que los de Europa siempre tendrán un plus que los haga resaltar. Independiente a ello, hoy daremos un repaso a los mejores jugadores centroamericanos del 2022. Cabe destacar que el orden no tiene un significado específico.

Nicholas Hagen - Hamarkameratene (Noruega)

No muchos guatemaltecos logran destacar en el Viejo Continente. Aunque este no es el caso de Nicholas Hagen, quien se logró adueñar del marco del Hamarkameratene de la máxima categoría del fútbol de Noruega. Pese a que a finales de año, el guardameta perdió la titularidad, tuvo unos ocho meses como el principal encargado de evitar los goles en contra del cuadro Kamma. Además, mantuvo su portería imbatida en 14 ocasiones.

Juan Pablo Vargas - Millonarios FC (Colombia)

Un titular habitual en la zaga del Millonarios FC de Colombia, Juan Pablo Vargas fue de los costarricenses con mayor continuidad fuera de su país natal. Disputó 33 compromisos con el cuadro colombiano y logró marcar 2 goles y 1 asistencia. En la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 anotó un tanto en la victoria de La Sele sobre Estados Unidos y para culminar su grandioso año, estuvo en el once inicial en el Mundial frente a Alemania, siendo el autor del 2-1 a favor de su selección. En su palmarés también incluyó una Copa Colombia.

Cristian Gamboa - Bochum (Alemania)

No es para menos el haber sido titular en una de las principales ligas de Europa y Cristian Gamboa lo hizo con el Bochum de Alemania. El lateral derecho de Costa Rica fue importante para que su onceno salvara la categoría en la Bundesliga e incluso, le marcó un gol a nada más y nada menos que al Bayern Múnich. En total tuvo presencia en 15 encuentros en el campeonato alemán.

Ismael Díaz - Universidad Católica (Ecuador)

El atacante panameño con mejores números en el 2022 tiene nombre y apellido, y es Ismael Díaz. Defendiendo los colores de la Universidad Católica de Ecuador, El Príncipe tuvo un rendimiento extraordinario con 18 goles sumando Liga Pro Serie A, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Su buen rendimiento también lo llevó a la Selección de Panamá, donde cerró el año marcando en el elenco de Thomas Christiansen.

Michael Murillo - Anderlecht (Bélgica)

Si hablamos de constancia en un club, hay que mencionar a Michael Amir Murillo con la camiseta del Anderlecht de Bélgica. A pesar de los distintos cambios de entrenador que ha sufrido el equipo, el panameño sigue siendo amo y señor del lateral derecho del cuadro púrpura. Incluso ha anotado goles en la UEFA Conference League y la Jupiler League. Iniciando el 2023, será el único centroamericano que sigue vivo en competencias europeas y también es uno de los indiscutibles en La Roja.

Romell Quioto - Montreal Impact (Estados Unidos)

Para cerrar ese top, no podemos dejar fuera a uno de los centroamericanos que está teniendo mejor rendimiento en la MLS. Durante el 2022, Romell Quioto se convirtió en uno de los nombres favoritos en la hinchada del Montreal Impact. Sus 15 goles y 5 asistencias se ganaron el corazón de los amantes del cuadro canadiense y fue el máximo anotador del onceno, convirtiéndose en el hondureño con más goles en la historia de la MLS. Y a pesar de que Honduras no tuvo un gran año, logró sumar 6 tantos en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.