Este 2021 ha sido más que particular, principalmente por como el mundo ha comenzado a hacerle frente a la pandemia del coronavirus Covid-19 con el surgimiento de las vacunas. En el plano futbolístico también ha dado la nota, con nuevos certámenes y momentos icónicos, sin quedar Centroamérica al margen de ello.

Hubo una gran cantidad de momentos emocionantes e históricos, que quedarán en la retina de los aficionados. Otros tantos también quedarán en la retina de los aficionados, aunque no por buenas razones: peleas, renuncias, juicios y descalificaciones también han teñido con tonalidad propia este año. A continuación, repasaremos los cinco momentos más tensos que ha tenido la región en estos dos semestres (en un orden indistinto, que no respeta jerarquía o importancia).

Olimpia descalificado de la Liga Concacaf

La algarabía se apoderó del vestuario del Olimpia en Moengo, Surinam, luego de que vencieran por 6-0 al Inter Moengotapoe en la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf 2021. En medio de los festejos, el presidente del club local (Ronnie Brunswijk) entró al vestuario para repartirle dólares a los jugadores melenudos, como muestra de agradecimiento. Lejos de pasar desapercibido ante los ojos de la Concacaf, descalificó a ambas escuadras del certamen (privando a los albos de acceder a la Concachampions 2022).

La renuncia de seleccionados salvadoreños por temas económicos

El Salvador logró sortear con éxito las primeras dos etapas de las Eliminatorias Concacaf camino al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, para los encuentros de marzo ante Granada y Montserrat, sufrió la renuncia de seis convocados. Se trató de Rodolfo "Fito" Zelaya, Henry Romero, Narciso Orellana, Juan Carlos Portillo, Marvin Monterroza y Jonathan Jiménez. ¿La razón? Pedían un dinero por partido ganado; empata; perdido; llamamiento y pase de ronda que no aceptó la Fesfut (mientras que si llegaron a buen puerto las negociaciones con el resto de la nómina).

La renuncia de Manfred Ugalde a la Selección de Costa Rica

Manfred Ugalde es uno de los mejores prospectos que tiene Costa Rica. Con apenas 19 años se desempeña en el Twente de la Eredivisie de Países Bajos, y ya ha visto acción con La Sele. Sin embargo, luego del partido contra Panamá por Eliminatorias, el entrenador Luis Fernando Suárez realizó declaraciones que no gustaron para nada al joven centroamericano, quien emitió un comunicado renunciando al combinado patrio en tanto y en cuanto el colombiano siga como DT. Esto generó opiniones divididas no solo entre los fanáticos y la prensa, sino también entre los propios jugadores.

Raíces chapinas, pero dijeron que no a Guatemala

La Selección de Guatemala ha sido uno de los combinados que mejor aprovechó la flexibilización de las reglas de la FIFA en torno a la nacionalización, nutriéndose de varios elementos que (a corto, medio o largo plazo) podrá beneficiarla. Sin embargo, dos casos en particular resultaron más que infructuosos: Alex Roldán y Rubio Rubín.

El primero de ellos declinó la oferta de representar a La Bicolor, alegando querer estar más enfocado en su desempeño con el Seattle Sounders. Aún así, poco tiempo después le dio el sí a El Salvador. En el caso del delantero nacido en Oregon, Amarini Villatoro había llegado a asegurar que este se sumaría al combinado chapín, aunque este lo desmintió: "No he tomado la decisión. (...) Le he dado el sí para ir y ver cómo están las instalaciones, cómo esta todo en el tema de la Selección, cómo se maneja, cómo es el equipo". De todos modos, más adelante se mostró optimista con la posibilidad de jugar para Guatemala, aunque aquel episodio causó confusión en la afición.

El juicio de Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruiz a los ex-federativos

Sin duda alguna uno de los "momentos deportivos menos deportivos" que más atención acaparó este año en Costa Rica. Navas; Borges y Ruiz llevaron a juicio a los ex-federativos, Juan Carlos Román y Adrián Gutiérrez, por haber dicho en una entrevista que los tres jugadores habían amenazado, durante el ciclo de Jorge Luis Pinto, con dejarse perder partidos o incluso renunciar a La Sele si el sudamericano no dejaba el cargo. El mismo derivó en la eliminación del pago de 3 millones a los deportistas, fijados en la sentencia anterior, aunque también en la apertura de un nuevo proceso para determinar si estos sufrieron o no daño moral.