L'Equipe revela que Keylor apagó un incendio en el vestuario del PSG

A lo largo de los años, Keylor Navas nos ha demostrado que no solo destaca como un fantástico arquero. Lo hemos visto en su faceta de bailarín, el algún Tik Tok con Andrea Salas; como bromista con Icardi o Neymar; como un tico, dejando siempre en claro (sea el país de Europa que sea) que proviene de Costa Rica.

Sin embargo, la postura de mediador seguramente sea algo poco visto en el legionario. No porque no tenga esas cualidades, sino porque no son muchas las veces en las que se ha dejado ver de esa manera. De todos modos, debió adoptar este rol en febrero, según explico el diario L'Equipe de Francia.

El título que L'Equipe dedicó a Keylor Navas

Si nos remontamos a los primeros meses de este año podremos entender el por qué: la fiesta de cumpleaños de Cavani, Di María e Icardi. De la misma habían trascendido videos que poco gustaron a los directivos del PSG, por lo que hubo fuego cruzado entre los futbolistas que aparecían en las imágenes y los que llevan la batuta en la entidad parisina.

Así se enfrentó Keylor Navas a Leonardo y se ganó al vestuario del PSG https://t.co/xojQ4a2TpH — MARCA (@marca) August 11, 2020

Fue allí cuando el portero centroamericano actuó de mediador, tomando la voz de mando y explicándole a Thomas Tuchel que lo sucedido no era para tanto, así como también lo instó a no mezclar el ámbito profesional con el personal, cuando observó que a la cuestión de la fiesta se le había agregado un reproche por la derrota contra Borussia Dortmund días después.

Hubo asperezas, pero finalmente se llegó a un acuerdo que contentó a ambas partes. Entonces, repasamos la lista: arquero, bailarín, bromista, tico. Agreguémosle pacificador.