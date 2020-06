Klusener y una declaración polémica sobre los defensores catrachos: "Son distraídos"

Antes del arranque del Clausura 2020, Gonzalo Klusener llegó para reforzar al Motagua. Un jugador que se destacó en distintos equipos de Argentina y que llegó con esperanzas de convertirse en el nuevo goleador de las Águilas Azules. Debido a la pandemia de coronavirus, el campeonato no se pudo completar y el delantero no logró desarrollar todo su talento en su nuevo club.

En 11 partidos jugados, dos ingresando desde el banco, el argentino marcó 4 goles. En una entrevista con Sin Anestesia le consultaron por las características de los defensores catrachos y sorprendió con su respuesta. El punta fue totalmente sincero y destacó una mala característica que compone a todos los que lo tuvieron que marcar durante su corta estadía en el fútbol hondureño.

Gonzalo Klusener celebrando el gol junto a sus compañeros. (Sportiva)

Estas fueron sus declaraciones que levantaron bastante polémica por la crítica a sus colegas de la Liga Nacional: “Me parece que los defensores son distraídos, les cuesta mantener la concentración mucho tiempo, si haces un buen movimiento te quedas solo, cuando llegan bien pegan, eso pasa en todos lados”.

Así debuta un goleador en su nuevo club, callando bocas. Señoras y señores con ustedes Gonzalo Martín Klusener: pic.twitter.com/gU9rbcd3XU — м а x ι . (@MaxiBrizuela) January 25, 2020

Pero no fueron todas malas, también destacó el talento que vio en ese tiempo: “En Honduras me han sorprendido muchos futbolistas. Walter Martínez tiene condiciones para estar mucho mejor, posee unas condiciones y una gambeta impresionante, me gusta mucho. Tiene cambiar su forma de regresar que es medio lento, si cambia eso será mucho mejor jugador, depende de él”.

Para finalizar, habló sobre la importancia del entrenador para haber elegido Motagua: “Diego (Vásquez) me trajo porque me conocía, él sabe dónde me resulta mejor jugar. Soy un jugador de área, si salgo de ahí pierdo mis opciones, lo hago de vez en cuando para ayudar al club. El entrenador lo tiene claro y me hace jugar en el lugar que más me gusta, no hemos hablado al respecto porque debo adaptarme a jugar en cualquier lugar”.