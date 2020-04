Juega en Nicaragua, confesó que vive una pesadilla y quiere volver a su país

El fútbol está parado en casi todo el mundo por la expansión del coronavirus. Solo en tres países siguen disputando su liga sin público y uno de esos es Nicaragua. El país centroamericano decidió darle continuidad al deporte debido a que son pocos los casos confirmados. Hasta ahora, el gobierno informó 9 infectados y un muerto. Números que les permiten continuar con casi total normalidad la actividad.

Pero no todos los jugadores están contentos con esta medida. Ya son varios los que cuenta abiertamente que les parece peligrosos continuar, debido a que temen terminar contagiándose en algún partido. Uno en particular describió su vivencia como una pesadilla sin fin y está esperando poder regresar a su país. Realizó su pedido en una entrenvista con un medio de su nación, Infobae.

Se trata de Juan Manuel Hormaechea, futbolista argentino de Pirux's Masatepe de la segunda división de Nicaragua. Llegó el 11 de enero de este año aprovechando la posibilidad de jugar fuera de su país y ganar minutos. El sueño de poder crecer su carrera terminó convirtiéndose en lo peor que le pasó. Pide a gritos la posibilidad de volver a Argentina, aunque las fronteras de la nación sudamericana se encuentren cerradas.

"Esto es una pesadilla. Vine con un objetivo, el cual ahora cambio por completo. Hoy lo único que quiero es volver a mi casa. En el hostel estaba con 5 personas que hacían su vida normal, como si no sucediese nada. Era una situación en la que me estaba volviendo loco. Si yo contraigo el virus no tengo plata para curarme", declaró muy nervioso a un medio. Lo único que piensa es poder volver a su país.

Para finalizar, contó que lo que peor le hace es la incertidumbre en la que vive: "Aca no hay medidas de prevención ni nada. Nadie del gobierno pensó en medidas. No dicen nada de nada. No es como en Argentina, donde el presidente tomó buenas medidas. Es desesperante la situación en Nicaragua".