Juan Tejada, el "Tarzán" panameño que sueña con el Milan y Qatar 2022

¿Como se dio tu llegada a Tampa?



Yo vine Becado a una Universidad, estuve cuatro años y luego tuve la oportunidad de ir a una prueba, porque en la liga universitaria jugué bien, y en la prueba me fue bien. El profesor me consideró un buen complemento en el equipo y se dio el contrato, poder debutar en la USL.





¿Fue tu primer contrato profesional?



Así es, yo estaba estudiando negocios internacionales. Yo desde hace tiempo me sentía profesional, y sentía que si me daban la chance la podía aprovechar, metí 11 goles (en 33 partidos) en la primera temporada, no defraudé.



¿Qué te han dicho tus compañeros?

La verdad están muy emocionados por tenerme ahí, me acogieron muy bien, hay jugadores experimentados.



¿Estuviste también en la Delval?



Si, Delval es de los hermanos Julio y Del Valdés que son leyendas, aprendí mucho con ellos. Marcaron mi futbol y me ayudaron construir esta pasión.





¿Ya los conocías entonces?



Si, comencé ahí a los 9 años estuve hasta los 13-14, y ellos eran los entrenadores, asique fue especial que ellos me convocaran a una sub 23 y poder debutar porque me conocían desde niño.



Juan Tejada de pequeño con su "mejor amiga", según el mismo nos contó.





¿Cómo fue recibir esa convocatoria?

Uf, la verdad me había informado que estaba la posibilidad, pero nada seguro. Yo estaba en el gimnasio haciendo un trabajo extra y de la nada reviso la hora en el celular y las notificaciones estaban explotadas, no paraban, ge gente amigos de Twitter, Instagram y era que habían tirado la lista. Fue un premio al trabajo que estaba haciendo.



¿Y tu familia como reaccionó?



Mi familia super feliz, porque eso significaba que yo podía ir a Panamá a verlos, porque podían ir a verme al Rommel. Solo había podido ir ese año una semana en navidad y los había visto muy poco por estarme probando en equipos y buscando una oportunidad. Fue super especial que pudieran ir a verme.



Juan Tejada en su primer llamado a la sub 23 de Panamá.



¿Cuándo decidiste que querías jugar futbol profesional?

El momento que decidí ponerme serio fue como a los 13 años, yo desde pequeño no me separaba de la pelota, me imagino que estaban cansados jajaja, rompí algunos vidrios y ventanas. Peor se que tengo que trabajar fuerte para llegar a lo que quiere.





Después llegás a la sub 23 como jugador nuevo y te dan la numero 10, ¿Cómo fue eso para vos?



Fue un plus, lo que representa la 10, en el Rommel, meter gol. Fue importante, un momento muy lindo. Estoy trabajan como loco para repetirlo y poderlo meter con la absoluta.



¿Vos la pediste o te la dieron?



Me la dieron, fue inesperado. Estaba la camiseta puesta ahí en el camerino la numero 10. Es un juego y me siento libre, no me siento presionado, para mi fue una motivación.



Tejada jugó contra El Salvador en el Preolímpico, anotando el único gol canalero en la serie.

¿Cómo manejaste ese tema de la presión te sale natural?



Tu sabes la confianza en un futbolista es muy importante, puedes tener todo el talento, pero si te falta confianza vas a sufrir. Vas a tener miedo de pedir la pelota. Todos los jugadores en algún momento sufrimos de nervios, pero ahora soy mas maduro en ese sentido. He leído algunos libros, pero mas que todo es aprender de las derrotas, de momentos en los que tuve miedo y luego me arrepentí. Ahora cuando entro al campo me siento libre.





¿Cómo fue esa jugada del gol que le hacer a El Salvador?



Creo que hay un despeje, la intercepta uno de nuestros defensas, le queda el balón a Cristian Martínez que se la da a Inostroza, y yo lo veo en muy buena posición, entonces voy marcando el pase al espacio, le tiro el cuerpo para que no llegue y me queda para la izquierda. No soy zurdo, pero cuando vi que el portero se estaba cayendo al ultimo momento, y entró. Es difícil de describir, pero mi trabajo es meter goles.







¿Nos contaste que trabajas la pierna izquierda, como lo haces?



Como delantero en el club trabajamos definición con las dos piernas. En el entreno es donde uno mejora, y es muy importante porque en el futbol no todas te van a quedar en tu pierna hábil.

¿Qué virtudes y defectos tenes?

Tengo mucho corazón y mucho pulmón, me gusta ser técnico y he mejorado mucho en mis movimientos de delantero, como irme al primer palo. Porque yo antes era mediocampista o iba por la banda. Defectos, creo que hay un poco de todo, puedo mejorar el tiro, el pase, el pedir la pelota.





¿Cómo proyectas tu carrera de aquí a 3-4 años?



No se donde hoy a estar, pero quiero estar en un nivel mas alto. Tengo la mirada puesta en Europa, siempre me ha gustado ese nivel. Le apunto ahí, ojalá este año podamos volver a jugar.



Tejada anotó 11 goles en 33 partidos en su primera campaña con el Tampa Bay Rowdies de la United League Soccer.



¿Qué liga o equipo te gusta?



Siempre me había gustado en Italia el Milán, uno tiene que apuntar alto. Si uno no confía en uno mismo, quien lo va a hacer.





¿Qué ídolos creciste admirando?



Siempre me gusto Messi, un extraterrestre. También el Kun Agüero porque es pequeño como yo, Thierry Henry por como definía en el Arsenal, siempre me acuerdo cuando niño como lo miraba. Y de Panamá tuve como referencia al Matador Tejada porque tenía mi apellido.





¿Y el apodo “Tarzán” Tejada te gusta?



Esta bien, tenia amigos que ya me habían molestado así. Esta bueno, me gusta la película, jajaja. No hay problema.





¿Cómo estas físicamente?



Anunciaron que la liga regresa el julio 11, el equipo nos mandó una rutina a seguir en el aislamiento, haciendo trabajos individuales por nuestra cuenta. Ya podemos ir a las instalaciones del equipo y hacemos trabajos en grupos de cuatro. Después se abre a grupos de diez.



Tejada se siente feliz en Tampa, y se muestra ansioso de que vuelva la actividad profesional.



¿Qué proyectas para esta temporada?



Yo espero meter gol cada partido, pero al final quiero ganar. Tenemos un buen equipo esta temporada y se que vamos a hacerlo bien.





¿Tenes un representante o te maneja una empresa?



Mi representante es Edgardo Carles, es muy conocido en Panamá.





¿Te preguntamos porque quizás recibiste alguna oferta después de tu buen año, o algunas llamaditas?



Si llegaron, aunque no te puedo decir de dónde. Tengo unos años más de contrato acá. El entrenador Collins tiene mucha experiencia, jugó en la Premier, es un ganador. Asiqué por eso me quedé.



El joven panameño Juan Tejada debutó en Panamá con la camiseta #10.



¿Te has imaginado otro gol con el Rommel estallado de gente?



Si, ya lo he hecho como aficionado, ahí en las gradas, pero estar en la cancha debe ser increíble.





¿Soñás con Qatar?



Si, uno como futbolista siempre quiere un mundial, sueño con estar ahí.



¿Qué jugadores de Panamá admiras actualmente?



Murillo que esta en Bélgica, me gusta mucho Yoel Bárcenas, Armando Cooper. Y no puedo no mencionar a Román Torres que nos llevó al mundial, es un ídolo. Jugué contra el en un partido de pretemporada.



¿Para finalizar, que sueño máximo tenes?



Yo siempre he querido ir a Europa, pero ante todo soy panameño. Quiero jugar un mundial, y porque no, anotar un gol. Saludos a toda mi gente en Panamá que saben que los quiero mucho.