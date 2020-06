Juan Carlos Rojas: "Saprissa es el club más mediático y con la afición más grande"

Juan Carlos Rojas, es responsable de la presidencia del Saprissa desde el 2011, y para una entrevista de con ESPN confesó que en sus nueve años al mando, en reiteradas oportunidades no ha sido sencillo encabezar al conjunto saprissista, uno de los equipos más mediáticos de Costa Rica, pero es algo que disfruta bastante y está ilusionado con ver más crecimiento en su club.

"Ya estoy cumpliendo nueve años al frente de Saprissa, uno se va adaptando y acomodándose a todas las presiones que esto implica. Ya sé cómo lidiar con todo esto de una mejor manera. Al principio fue difícil porque al ser el club más mediático y con la afición más grande, cuando las cosas no salen bien, evidentemente tiene una gran presión sobre mi vida y la de mi familia", resaltó Rojas.

Fuente: Descripción Deportiva

Asimismo destacó que su familia es el principal motor de su vida que lo ha impulstado para hacerle frente a su trabajo como presidente del Deportivo Saprissa, sin embargo, en algunas ocasiones le duele ver algunos comentarios negativos en redes sociales donde quizás los involucren a ellos y afecten a sus seres queridos.

"Mi familia es mi principal bastión, ellos me apoyan mucho, a pesar de que están expuestos y sé que no es fácil. Me atrevo a decir que para ellos puede ser más complicado porque uno se acostumbra a ver comentarios negativos en redes sociales sobre Saprissa o de mi persona, pero ya uno aprendió a lidiar con eso", puntualizó Juan Carlos.

Finalmente, la máxima autoridad del Saprissa también reveló que estos últimos dos meses han sido retadores, haciendo muchas videoconferencias para reuniones y entrevistas, ya que todo se encierra en el cotexto de jugar en medio de una pandemia y un crisis mundial producto del virus chino.