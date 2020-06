Inédito: Pescadito subió un gol con Guatemala que se creía perdido

La nueva era de las telecomunicaciones, de manera conjunta con la globalización, ha permitido que se puedan ver y/o escuchar eventos que hace un tiempo hubiese sido imposible de imaginar. Así, uno puede desde Centroamérica mirar en vivo un partido de la segunda división de Vietnam, o sintonizar una pequeña radio de alguna localidad de Camboya.

Esto ha facilitado a los futbolistas tener registro eterno de sus mejores partidos, o de algunos goles importantes. Sin embargo, entre más antiguo sea ese momento, más difícil será encontrar evidencia alguna del mismo. Carlos "Pescadito" Ruiz sabe de esto, ya que entre sus 68 goles con la Selección de Guatemala solo le faltaba el video de uno, el cual jamás pudo observar. Al menos hasta hoy.

Carlos "Pescadito" Ruiz con la Selección de Guatemala (Foto: Getty)

Con suma emoción, el exjugador publicó en su Twitter e Instagram que después de mucho tiempo pudo conseguir dicha pieza. "21 de diciembre del 2004, Venezuela vs. Guatemala en Caracas. Ganamos 1-0; de los 68 goles que anote con la selección era el único que nadie tenía, nunca tuve la oportunidad de verlo y todos los medios en Guatemala y USA no lo tenían en su videoteca", comenzó explicando.

"Hace como un año le comente esto a mi tocayo Carlos Suárez, venezonalo por cierto, con el cual tengo el gusto de trabajar en Beinsport USA. Ayer me escribió y me pedía que lo llamara. Conversando de cuando nos veíamos en el canal me dijo: 'tocayito, te tengo una buena noticia. Encontré el gol que me pediste'; y yo: 'Noooooo, ¿Es en serio?'; y me dice 'Si tocayo, una larga historia'", relató con suma efusividad.

Indicó después como fue que su colega obtuvo el filme, en palabras de este: "Encontré a alguien que tiene miles de VHS y los ha hecho formatos digitales. El canal que transmitió el partidos cerró hace más de 10 años, y esa persona en la única que tiene todo el partido en VHS". Finalmente, contó: "Me dijo 'ahora te mando el gol, disfrutalo porque nosotros los venezolanos no lo disfrutamos tanto (risas)'. Gracias Tocayito".