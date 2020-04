Hugo Vaca reveló un insólito hábito que el Mágico tenía en Cádiz

Aún habiendo pasado casi 30 años desde que dejó el Cádiz por segunda y última vez, siguen surgiendo anécdotas en torno al Mágico González, en boca de sus propios excompañeros, quienes le profesan un enorme cariño. La mayoría se mecen en un eje central: su filosofía de tomar al fútbol como un juego y no como un deporte, lo cual acarreaba una falta de disciplina.

En esta ocasión fue Hugo Vaca, argentino que militó en la entidad gaditana, quien compartió algunos hábitos que el salvadoreño tenía, así como su forma de ser. "Es el hombre más feliz del mundo, porque hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere", aseguró el sudamericano en diálogo con A La Contra.

Hugo Vaca (Foto: Federación de Peñas Cadistas)

"Jorge era un personaje espectacular, que vive en un mundo paralelo al nuestro. Intenta no molestar a nadie, porque tampoco quiere que lo molesten", describió el rioplatense al cuscatleco. Además, no dudo en afirmar que "en Cádiz, (Mágico) encontró la horma de su zapato" y que tuvo la oportunidad de ir a El Salvador: "Nos trataron muy bien".

#FAS #TBT

�� Cuando la MAGIA estaba presente por medio de Jorge “Mágico” González en el Quiteño.



¿En qué año empezaron a ir al estadio? ���� pic.twitter.com/Efd8d7qDnn — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) April 23, 2020

Si por algo lo recuerda muy bien, es por haber convivido con él: "Cuando llegó, vivió conmigo en mi casa durante dos meses. En aquella época, no podíamos vivir a las afueras". Además, contó el insólito hábito que el centroamericano tenía: "Mágico dormía algunas veces en las casas de sus compañeros, aunque dependía de donde lo pillara la noche".

Finalmente, aseveró: "Él no era un santo ni mucho menos, porque tenía sus juergas. Él desaparecía y aparecía. Cuando desaparecía, hacía lo posible para que el técnico no lo citara ese domingo. Posiblemente porque no estaba en las condiciones físicas adecuadas".