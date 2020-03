Henry Figueroa amenazó a Oscar Moncada: "Ya vas a ver hijo de p..."

Tras salir expulsado en el clásico contra Olimpia, Henry Figfueroa se encuentra otra vez metido en serios problemas. Se ha conocido el acta arbitral en donde Oscar Moncada reveló su versión de los hechos, y ahora el castigo para el zaguero podría ser peor.

Todo ocurrió con apenas 21 minutos de partido; el ex Alajuelense realizó una entrada descalificadora contra Elvin Casildo, y Moncada le sacó la tarjeta roja sin pensarlo dos veces.

Ante esto, el jugador abandonó el campo de juego, pero no sin antes tirarle la pelota en la cabeza y amenazar al árbitro. Según informó el silbante en el acta arbitral, Figueroa lo insultó y amenazó:



"Henry Figueroa expulsado por juego brusco grave, una vez expulsado el jugador me lanzó el balón, y me amenazó diciéndome "ya verás lo que te va a pasar hijo de pu.. es la segunda vez que me expulsas, ya verás", escribió Moncada en el reporte arbitral.