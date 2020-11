Facundo Zabala sobre su futuro en Alajuelense: "Sé que al final de año me puedo quedar sin trabajo"

Uno de los jugadores que más se viene destacando en esta temporada es Facundo Zabala. El argentino estuvo a punto de irse en el mercado de pases anterior, había recibido un acercamiento del Salamanca de la Tercera División de España, pero terminó eligiendo continuar un torneo más en Alajuelense.

A finales de este año, al lateral se le termina su contrato con el Manudo y se convierte en agente libre. Agustín Lleida no confirmó que le vayan a renovar su vínculo y todavía no están negociando nada. El Director Deportivo analizará el caso cuando termine este Apertura 2020 de la Liga Promérica.

Sobre esta situación, Facundo Zabala habló con Columbia y mostró su preocupación por su futuro en el Manudo: "La verdad sé que al final de año me puedo quedar sin trabajo, pero como digo siempre, tengo que dar para adelante día a día, dejo todo en manos de Dios, que sea lo que él quiera".

Vía: Columbia pic.twitter.com/3jCeSU8PSg — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) November 9, 2020

Y aclaró que él nunca confirmó que iba a dejar el club, sino que todavía deja la puerta abierta para la renovación: "Sinceramente no se ha decidido nada, no es que yo no quiera, sino que no se ha decidido nada y no sé que pasará con mi futuro. Tampoco me han hablado algo concreto, yo estoy a la espera".

Para finalizar, se le consultó al lateral izquierdo argentino sobre las propuestas que habían surgido desde España durante el mercado anterior y si seguían en pie: "Le soy sincero, la verdad que no hay nada de afuera. Que yo sepa todavía no me llegó nada a mí, aunque eso lo maneja mi representante. Yo quiero estar enfocado en las fases finales".