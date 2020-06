FIFA le respondió a Fepafut por la solicitud de aplazar el Mundial Femenino Sub-20

Semanas atrás, la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) había enviado a la FIFA una especial solicitud, en la que pedía que se postergue el Mundial Femenino Sub-20 que tanto la nación canalera como Costa Rica iban a albergar, debido a los perjuicios económicos que había traído la pandemia del coronavirus COVID-19 al mencionado país.

Si bien inicialmente se había expresado que podría haber un cambio de sede, una nueva respuesta de la casa madre del fútbol mundial ha llegado a las oficinas de la Fepafut, en la que persisten con la fecha inicialmente estipulada, aunque dan lugar a una posible reprogramación en caso de que no sea sanitariamente responsable celebrar el evento en esa época.

La FIFA responde a la solicitud del cambio de fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-20. https://t.co/OpfqpchNjf — FEPAFUT (@fepafut) June 9, 2020

Comunicado completo de Fepafut:

El día de ayer, lunes 8 de junio del 2020, la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) recibió una misiva por parte de la FIFA atendiendo a la solicitud realizada días atrás, en conjunto con el Gobierno de la República, de considerar posponer la fecha de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Costa Rica / Panamá programada para enero/febrero 2021, en vista de las extraordinarias circunstancias a las que nos enfrentamos producto de la COVID-19.

Si bien, en la nota enviada por la FIFA se nos comunica que las fechas del 20 de enero al 6 de febrero de 2021, a priori, se mantienen, la FIFA ha dejado claro que es consciente de que podría modificarse la fecha preestablecida en caso que las condiciones sanitarias no permitan la organización del torneo en las fechas mencionadas, asimismo que continuará evaluando, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el impacto del COVID-19 en el mundo. Por último, solicita a la FEPAFUT, en coordinación con el Gobierno de la República, que le comunique si reitera o no la organización del torneo en territorio panameño, en caso tal la fecha no se vuelva a modificar.

El Comité Organizador Local, la FEPAFUT, el Gobierno de la República, el Instituto Panameño de Deportes y el Ministerio de Salud, ya se encuentran analizando la situación para, en el plazo requerido por FIFA (22 de junio), responder a su solicitud.

Absolutamente, todas las partes involucradas en Panamá alrededor de la organización de la Copa Mundial Femenina Sub 20, resaltan el compromiso y entusiasmo por llevar adelante este importante proyecto para el desarrollo de nuestro deporte y en general de nuestra sociedad, insistiendo en que se tomará la decisión que, ante el estricto asesoramiento del Ministerio de Salud, salvaguarde la salud de todos los panameños y de todos aquellos que vayan a ser parte de este campeonato del mundo, así como también la que permita la mejor organización posible de tan importante evento.