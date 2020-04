España superó a Italia en número de contagios y tiene más de 10 mil muertos por coronavirus

El epicentro del coronavirus se ha mudado a dos países de Europa. Pese a que el virus arrancó en China, se acomodó muy rápidamente en Italia y España. Hace semanas que la tragedia predomina en esas naciones y parece que las buenas noticias no llegarán nunca. Todos los dìas la actualización de los datos producen miedo e incertidumbre en todo el mundo. Hoy no fue la excepción y volvieron a ser números récord para la región.

El gobierno español confirmó que en solo 24 horas sumaron 932 muertes, el número más alto desde el primer caso en el país. Con eso, ya alcanzaron los 10.935 fallecidos y los crematorios no dan más abasto. El Estado se está haciendo cargo de los cuerpos para que las familias no tengan que convivir con ellos en sus casas, pero ya no hay lugares para albergarlos. Tuvieron que habilitar un estadio de hockey sobre hielo para dejarlos ahí y detener con el frío su descomposición.

Con respecto a los infectados, ya son 117.710 los contagios en todo el territorio. En un día aparecieron 7.472 casos positivos de COVID-19. Con este número en total han superado a Italia. De todas formas, ambos países informaron que no están testeando más a las personas que no sufren síntomas graves. Los expertos hablan de que el número es mayor, pero las pruebas no alcanzan para todos y se prioriza a los que esten con riesgo de vida. A los que presenten pocos síntomas, se les pide que se queden en sus hogares.

Coronavirus: 1 millón de infectados y 52.000 muertos:

USA 236.000 y 5.607

Italia 115.242 y 13.915

España 110.409 y 10.106

Alemania 84.264 y 1.074

China 81.589 y 3318

Francia 59.926 y 5387

UK: 34.165 y 2926

Los países q practican menos pruebas y poseen menos UCI tienen más muertos pic.twitter.com/Tu7IJguZle — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 2, 2020

La cuarentena en España está dispuesta hasta el 11 de abril, pero el Presidente analiza extenderla por varios dìas más. Pedro Sánchez reconoce que sería muy arriesgado dejar que la gente circule libremente cuando la curva de contagio no se está achatando todavía. Todo dependerá de la evolución en estos días y de los números de recuperados, que ya son 30 mil. Este dato da optimismo, pero quieren mantener la precaución porque los contagios no estarían bajando a los niveles que esperaban.

Uno de cada 5 muertos en el mundo es de España y esto es por la saturación de los centros de salud. Hasta que esto no se calme no cambiarían las medidas de emergencia nacional. La mayoría de las empresas están cambiando sus rubros y se centralizan en la creación de alcohol en gel y barbijo. Todos enfocados en producir elementos necesarios para los médicos y los enfermos. Todo un país luchando codo a codo para superar una de las peores tragedias de su historia.