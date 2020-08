¿El sustituto de Alberth Elis? Houston Dynamo va por un atacante hondureño

Parece que el futuro de Alberth Elis está muy lejos del Houston Dynamo. El extremo catracho es pretendido por diferentes equipos de Europa y todo indicaría que se iria en este mercado de pases. Estas ofertas se deben al gran rendimiento que tuvo en la Major League Soccer en las varias tempordas que participó.

El club estadounidense ya le está buscando un sustituto a su estrella y tiene en carpeta a otro catracho. Darixon Vuelto, quien quedó libre hace poco del Real España, es el principal apuntado para refozar el Dynamo. El futbolista confirmó que recibió un interés por parte de ellos y que analizará seriamente la oferta.

Vuelto no quiso renovar con el Real España y ya escucha la oferta del Houston.

"El Houston Dynamo siempre ha estado preguntando por mí, a ver qué pasa al final. Podría ser que llegue para sustituir a Albert Elis, pero como te digo, estamos esperando. Tengo que estar listo", declaró confiado el volante ofensivo en una entrevista que tuvo con Diario Diez.

Vuelto buscaría tener su segunda oportunidad en la MLS, tras no poder rendir en el Portland Timbers: "Me regresé porque iba para el primer equipo, pero al llegar allá todo fue diferente. Tomé la decisión que me prestaran a Real España. Me dijeron que si me venía que no iba a regresar. En ese momento pensé que era lo mejor. A veces me pongo a pensar que si no me hubiese venido adonde estuviera, pero todo lo que pasa es porque Dios así lo quiere".

En caso de que se de su llegada al Houston, compartirá equipo con más hondureños que Albert Elis. Allí juegan también Maynor Figueroa y Boniek García, un histórico del equipo estadounidense. Sería una gran oportunidad en su carrera y llegaría con mucho apoyo por parte del cuerpo técnico.