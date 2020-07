El puesto que busca reforzar Pedro Troglio en Olimpia

Aún con el fútbol hondureño en pleno parate por la pandemia del coronavirus COVID-19, lo cierto es que los clubes que integran la primera división aún mantienen la mente en el juego. Sin plazos oficiales para el retorno de esta discplina, el cuerpo técnico sigue trabajando a distancia con sus jugadores, para que la puesta a punto sea lo menos dificultosa posible.

También siguen vigentes los refuerzos en mente. Todos los equipos tienen algún talón de aquiles, el cual deben buscar suprimir u ocultar lo mejor posible. En el caso del Olimpia, su entrenador Pedro Troglio lo tiene bastante claro, según comentó en diálogo con el medio Diario Más.

Pedro Troglio en Olimpia (Foto: El Heraldo)

"Me gustaría traer a alguien en el lateral izquierdo, porque en esa posición natural solo tengo a Axel Gómez", explicó primeramente. Además, agregó respecto al presente de aquella ubicación en el campo: "Me ha tocado improvisar con Casildo y German Mejía; Ever Alvarado sigue lastimado".

��️Nuestro Presidente @R_Villeda nos habla de la actualidad y avances del Centro de Alto Rendimiento "José Rafael Ferrari" pic.twitter.com/osxiFFG2aT — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) July 24, 2020

Sin embargo, evidenció: "No le puedo exigir al club, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener todo el plantel con mucho sacrificio, sería injusto de mi parte pedir fichajes". De todos modos, expresó que "si Osman Madrid y Rafael Villeda me ofrecen algún fichaje es distinto".

Finalmente, en cuanto a la situación actual del torneo postergado, opinó: "Creía que en junio iba a estar entrenando con mis muchachos. No me imaginé nunca que esta situación se iba estirar tanto. Ojalá que se pueda empezar pronto con todos los protocolos de seguridad, cuidándonos todos".