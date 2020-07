El objetivo que le está quitando el sueño a Keylor Navas

Este año ha sido inusual en todos los aspectos producto de la pandemia del Coronavirus, que en el ámbito del fútbol, se tuvo que tomar la decisión de dar por terminada varias ligas en sus respectivos países como una medida de seguridad, para que de esta manera se le hiciera oposición al virus y así evitar más contagios y pérdidas humanas.

Una de las ligas que se dio por terminada fue en Francia. El pasado 30 de abril fue proclamado campeón el PSG del torneo local (Ligue 1) a pesar de que todavía faltaban algunas jornadas para cerrar la temporada. Y por ende, Keylor Navas pudo levantar su primera liga con el conjunto parisino.

Keylor Navas (Foto:Gettyimages)

A pesar de esta conquista, los objetivos para el PSG no han terminado. Tienen una gran deuda pendiente desde hace varios años: la UEFA Champions League. Plantel no le ha faltado al París Saint-Germain, sin embargo, las cosas no han salido como han querido y es algo que Keylor tiene presente.

"Estamos listos para pelear por esta competencia. Esto es importante para el equipo, el club y los aficionados. Sabemos de nuestra responsabilidad. Seguimos trabajando muy fuerte, es una prueba importante para todo el grupo", aseveró el guardameta Navas.

Por esta razón, Keylor no ha bajado su intensidad en los entrenamientos. Actualmente su equipo está ubicado entre los ocho mejores de Europa y es un gran motivo por el cual se mantiene activo, no solamente por el PSG, sino para convertirse también en el único arquero en levantar cuatro Copas de Europa.