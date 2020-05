El Mundial de Clubes sería suspendido

El coronavirus COVID-19 no solo ha traído graves problemas sanitarios en todo el mundo, sino que también ha supuesto un duro obstáculo para los eventos deportivos, que se vieron en la obligación de reprogramarse y/o suspenderse en casi todos los países, en pos de evitar que el agente infeccioso se propague entre los deportistas, técnicos, árbitros y demás actores que conforman estos espectáculos.

La FIFA ya había avanzado en algunos de estos puntos, postergando diversos certámenes que ya tenía pautados. El Campeonato Sub-20 que se iba a disputar en Honduras es uno, el cual no tiene aún la nueva fecha de disputa, a diferencia del Mundial Femenino Sub-20 de Costa Rica y Panamá que ya conoce su día de apertura y clausura (20 de enero y 6 de febrero de 2021).

En esta oportunidad, aún faltando el anuncio oficial, el sitio argentino Olé aseguró que la entidad madre del fútbol planea suspender el Mundial de Clubes de este año. "Desde Zurich no se hizo oficial, pero los dirigentes ya fueron avisados por el organismo que preside Gianni Infantino", indicó el suscitado medio.

Se suspende el Mundial de Clubes (Foto: Diario Olé)

Cabe destacar que aún no hay equipos clasificados a la importante cita, ya que todos los torneos continentales tuvieron un parate. Aún así, en el ámbito centroamericano, se trata de una pesadilla para el Olimpia. Los hondureños tienen un pie adentro en semifinales, y podrían haberse metido en la lucha por una plaza a la Copa del Mundo, mas ahora no podrá ser. No al menos este año.

En relación a esto último, el diario sudamericano estimó: "La FIFA decidió aplazar el Mundial y que ya no se juegue este año, sino que tengan tiempo para terminar y que se pueda llevar a cabo en 2021, cuando el calendario esté acomodado en todos los países".