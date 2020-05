Desde Once Deportivo acusan de ilegal la decisión de quitarles el título

Siguen las repercusiones por el gran error cometido por parte de la FESFUT en el día de ayer. La Federación comunicó en primera instancia que se cancelaba el torneo debido a que no había fecha para que se reanude y se consagraba campeón Once Deportivo. Minutos más tarde, borran el comunicado y lanzan otro aclarando que no habrá ganador, quedando vacante el título del Clausura 2020 con 11 fechas jugadas.

Esto no gustó nada a los directivos del equipo y salieron hablar para atacar la decisión que tomaron los de la Liga Nacional. Adolfo Salume, empresario salvadoreño patrocinador y principal accionista del equipo, declaró muy enojado e hizo una fuerte acusación: "Ahora tengo el privilegio de apoyar el fútbol profesional y el Once Deportivo tiene merecido el título y que por presiones externas salgan con esta "trastada" no es correcto, no es ético y es ilegal".

Y agregó sobre las posibles medidas que van a tomar más adelante: "Pensemos en que tal vez, en su momento, se ofuscaron. Equivocarse es de humanos. Creo que van a poder corregir. Si no corrigen por la etica, tendré que recomendarle a la junta directiva de Once que ellos valoren la situación y que se haga uso de la legalidad de nuestro país. Que hagan valer los derechos que tiene el equipo".

#FanaticosLMF �� l ¡Hugo Carrillo en el Plus! ��



�� Hugo Carrillo: "Tomamos decisiones apresuradas, pero es correcto aceptar los errores" �� pic.twitter.com/Pe1VBDWRhp — Fanáticos (@Fanaticos21) April 30, 2020

Para finalizar, resaltó en la entrevista con El Gráfico sobre el gran avance que tuvo el club en estos días: "Este es un equipo que hace un año no existía. Esta es una muestra de la capacidad de lucha de los buenos salvadoreños. El primer torneo en el que participó, Apertura 2019, terminó último en la tabla y luego se reconvirtió y cambió plantel. Tal vez con la planilla más pequeña en el Clausura 2020 se posicionó en el primer lugar. Por eso es que cuando se dio lo del coronavirus se le otorgó el título por ser el primero en la tabla. No se lo podían dar a nadie más".

Es fuerte el planteamiento que están haciendo los de Once Deportivo. Se creen legítimos campeones y parece que nada les va a cambiar su parecer. Veremos si la FESFUT dice volver a rectificarse o ratifica su posicionamiento, pese a las grandes críticas que están recibiendo en las últimas horas. Parece que a esta novela le quedan varios capítulos y no está cerca de su fin.