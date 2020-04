Coronavirus: la medida solidaria de Chucho Lopez y sus compañeros del América

La expansión del coronavirus por todo el mundo logró que el fútbol se suspenda por un gran tiempo. Por miedo a contagios entre los futbolistas, los clubes manifestaron su negación a seguir jugando y el deporte podría no volver por un largo tiempo más. Esto tiene un efecto directo en las cuentas de los equipos. Si no disputas ningún encuentro no te pagan los patrocinadores, derechos de televisión tampoco se cobran, más los abonos que los aficionados pagan para estar presente en el estadio.

Debido a esto, varios directivos les han pedido a sus jugadores que rebajen sus sueldos para poder pagarle los salarios a los empleados. Es una medida que se está tomando en todo el mundo, pero a veces genera problema ente los dueños y los futbolistas. Pero ese caso no es el de todos, en América los propios jugadores acercaron la propuesta para reducir parte de sus pagos.

Chucho López y sus compañeros tomaron esta decisión para que no este en riesgo el cobro por parte de los empleados y también de sus colegas del fútbol femenino. Un gran gesto en un club que no tiene problemas económicos, en estos primeros meses. Obviamente, esta medida fue aceptada y agradecieron la solidaridad con todos aquellos que podrían ser muy afectados por el parate del fútbol.

�� Comunicado Oficial: El Club América informa sobre diferimiento de contraprestaciones del Primer Equipo y Cuerpo Técnico. #ClubAméricaTeAcompaña #SOMOSAMÉRICA ������ pic.twitter.com/g1jJQIjIdQ — Club América (@ClubAmerica) April 16, 2020

“Esta gran iniciativa tiene el objetivo de proteger, de manera preventiva, el salario de sus compañeras del equipo femenil, así como de los integrantes de las fuerzas básicas y de todos los empleados administrativos. Esta iniciativa solidaria de los jugadores del primer equipo representa los valores del americanismo”, texto el comunicado que presentaron públicamente los dirigentes del equipo mexicano.

Una iniciativa que se va copiando en el resto del mundo. Empezaron los clubes más importantes de Europa, como el Barcelona, y ahora lo imitan los grandes de otros países. Todos se ven muy afectados económicamente por esto y lo mejor es que se pueda pagarle a aquellos que no tiene salarios grandes como para estar un mes sin recibirlo. Los jugadores, en su gran mayoría, puede subsistir sin cobrar por un mes o dos.