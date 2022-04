Fracaso rotundo para las selecciones de El Salvador y Guatemala al no avanzar en la eliminatoria para el Campeonato Concacaf W.

Se terminó la quinta y última fecha Clasificatoria al Campeonato Concacaf W, torneo que otorgará plazas a la Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023, los Juegos Olímpicos de Francia 2024 y la Copa Oro W. Las selecciones de El Salvador y Guatemala perdieron sus respectivos compromisos y de esta manera se despidieron del sueño por un boleto al Mundial. El Salvador cayó ante Panamá y Guatemala con Costa Rica.

La selección femenina de fútbol de Guatemala cayó ante su similar de Costa Rica por goleada de 5-0 y de esta manera concluyeron en el tercer lugar del Grupo B con seis puntos cosechados tras cuatro fechas. Las costarricenses no tuvieron piedad y no solamente lograron avanzar quedándose con el grupo, sino que no permitieron ninguna derrota.

Por otra parte, El Salvador perdió ante Panamá con marcador de 2-0 y también vieron frustrados su sueños por poder avanzar a la siguiente ronda. La Selecta se quedó con nueve unidades y terminaron en el segundo lugar del Grupo D.

Ambas directivas, tanto de El Salvador como de Guatemala sacaron sus conclusiones luego de esta panorama. Si bien se ve negativo en lo inmediato, rescataron los puntos altos y los bajos tendrán que analizarlos a profundidad para el futuro.

Recordemos que Una vez concluida la eliminatoria para el Campeonato Concacaf W, las selecciones que siguen con vida en la disputa por un boleto a la Copa Mundial Femenina son: México, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago.