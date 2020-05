Christian Bolaños se afianza como máximo goleador del mundo en este 2020

Christian Bolaños está intratable en lo que va de este 2020. Habiendo consumado el primer hat-trick de su carrera durante los primeros meses de este año, y contando su última conquista ante Limón, lo cierto es que el tico reune ya 14 goles, lo que lo convierte en el máximo artillero mundial (por liga) de este semestre que está cerca de acabar.

Según precisa Transfermarkt, nadie ha vulnerado tantas veces la red como él, completando el podio Auwalu Ali Malam (nigeriano del Kano Pillars) y Victorien Adebayor (nigerino del Inter Allies FC de Ghana). Esto lo posiciona por encima de aquellos que compiten por la bota de oro en Europa (aunque claro, esto cuenta la totalidad de la temporada).

Christian Bolaños supera en este 2020 a Ronaldo y Messi en goles

Un detalle que resalta de esto es que la quinta colocación le pertenece nada más, ni nada menos, que a Cristiano Ronaldo. Esto es motivo de bromas en el vestuario saprissista, según comentó el tico a Teletica: "Hacemos bromas, hay que darle una semana a Cristiano Ronaldo para que inicie el campeonato y haga tres goles".

Amigo �� gracias disfruto nada mas �� saludes https://t.co/ib3OeHQVHv — Christian Bolaños N.���� (@BOLACRIS7) May 28, 2020

Otra notable figura que amenaza el liderato de Bolaños es el niño maravilla y la joven estrella del momento, Erling Haaland. El noruego, que ya ha vuelto a las canchas con el Borussia Dortmund, lleva 10 dianas. Las mismas lleva otro gran delantero que viene teniendo una grandiosa temporada en cuanto a números personales: Ciro Immobile.

"Mi situación no es normal, soy un jugador de asistir más, pero este año me he sentido muy bien en el esquema del profesor, quien me ha dado la oportunidad de estar llegando más al área", admitió el centroamericano.