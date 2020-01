Carlos De los Cobos vuelve a disparar contra sus detractores

Carlos de los Cobos no tiene malos números como entrenador de la Selecta, en su segunda etapa domo director técnico de la selección salvadoreña de fútbol.



Carlos de los Cobos, entrenador de la selección absoluta de El Salvador.



Sin embargo, hay un sector importante que sigue sin estar conforme con las decisiones, resultados, o formas del proceso actual.

Las críticas no se han apaciguado pese a que El Salvador sigue en contienda por un lugar en el hexagonal, además de haber ganado la mayoría de sus partidos en la nueva era del estratega mexicano.

Es por eso que una vez más, el director técnico tuvo palabras de "cariño" para quienes lo critica, en una nota para Pasefiltrado.com:



"Yo tengo como técnico de la selección de El Salvador tengo una responsabilidad y un objetivo, evitar que haya críticas a pesar de que ahí están los resultados, y que eso nos ha permitido mantenernos bien dentro de nuestra posición en el ranking", empezó diciendo.

"Yo no hago caso a lo que algunos medios puedan criticar, porque más que crítica constructiva, quieren desacreditar o quitarle valor a lo que vamos haciendo. Yo entiendo hacia donde quiero ir, y vamos muy bien", agregó.



"Como dijo Winston Churchill: 'Si me tengo que detener para tirarle piedras a cada perro que me ladra nunca llegare a mi destino', concluyó.



— Pase Filtrado (@pasefiltrado) January 18, 2020