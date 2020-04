Carlo Costly no tardó en responderle a Jorge Luis Pinto

La relación entre Carlo Costly y Jorge Luis Pinto nunca fue la mejor. Fue por eso que el referente hondureño estuvo ausente de casi todo el proceso eliminatorio rumbo a la Copa Mundial de Rusia 2018, en donde Honduras quedó finalmente eliminada en repechaje a manos de Australia.





Sin embargo, pasaron más de dos años y a distancia se siguen tirando dardos entre los dos. Todo comenzó cuando Carlo Costly acusó al colombiano, en una transmisión en vivo hace algunos días, de ser "loco y puteador". El "Cocherito" expresó que el cafetero le quitaba la alegría de jugar en la selección, asegurando que hasta reírse estaba prohibido.





Seguido a ello, ha sido el mismo Pinto quien ha respondido con toda la furia a las palabras del atacante, asegurando que a "esa mugre" no le daría una respuesta, por que no la merece, e insinuando que Costly no era considerado porque no le gustaba trabajar.

“Pregunte qué clase de jugador era y por qué no lo llevaron al Mundial. Costly no ganó nada. En los equipos hay 20 jugadores más. Preguntan por el más bandido, por el más pícaro, el mal trabajador” afirmó, en relación al jugador, que en su momento se opuso a las metodologías autoritarias del director técnico.

Ante esto, ha sido el propio Costly quien inmediatamente respondió a los ataques del ex entrenador de Costa Rica. El delantero se tomó con "humor" las palabras del colombiano, y no reparó en sostener lo que ya había declarado. "Que le pasa al loco puteador jajajajaaj", escribió en su cuenta oficial de Twitter.