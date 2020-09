Bryan Ruiz reveló que estuvo cerca de jugar en LaLiga de España

No causaría sorpresa alguna mencionar que Bryan Ruiz ha sido uno de los legionarios costarricenses más destacados de los últimos años. En su amplia trayectoria aparecen clubes de la talla del Fullham, PSV o el Sporting Lisboa, aunque bien pudo sumar uno de LaLiga de España.

En diálogo con ESPN Digital, el reconocido delantero que ahora milita para el Alajuelense reveló que en su momento había despertado un profundo interés por parte de un equipo importante de la Primera División española. "Sí, me hubiese encantado, quizá fue una de las cosas que me faltó por cumplir, jugar en LaLiga", se lamentó.

Respecto a la institución que requirió sus servicios (aunque evidentemente no llegó a ponerse esa camiseta), contó: "Hubo un momento antes de irme al Fulham, cuando estuve en Holanda, que el Sevilla F.C estuvo muy interesado en mí". Sin embargo, explicó: "No se pudo dar la transferencia".

Aún así, aseguró: "No me arrepiento de nada, uno siempre tiene que dar su mayor esfuerzo, las cosas se pueden dar, otras no. Me quedo tranquilo que di mi mejor esfuerzo en Europa, siento que me fue bien, estoy muy contento con eso. El fútbol no se ha acabado, estará muy difícil ir a España, pero bueno, aún falta tiempo para el retiro".

Posterior a su incursión por el balompié británico llegó la nación lusa. Después, el periplo por el Santos de Brasil con el cual las relaciones terminaron mal. Ahora está en su casa, Alajuelense, y busca seguir dando que hablar a base de goles.