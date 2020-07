Benito Floro habló de la traición de sus jugadores cuando dirigió a Alajuelense

El paso de Benito Floro por Alajuelense no fue el esperado por él ni por los aficionados del Manudo. El entrenador de español llegó en el 2016 y no pudo obtener ningún título. Pero el mal trago no solo pasa por la falta de títulos, el estratega contó que tuvo problemas en el vestuario con sus dirigidos y hasta los trato de traidores.

En una entrevista con Everardo Herrara, el europeo contó que fue lo que pasó duranet su paso por la Liga: “En lo deportivo todo fue muy difícil. Empezaron los problemas porque perdimos varios partidos, que no merecíamos perder. La Junta directiva tenía buenas intenciones pero la situación era conflictiva en responder a las exigencias de la afición porque la afición no da tiempo. Y es más difícil cuando se acerca un cambio generacional. Se tiene que tener mucha seguridad con lo que se hace".

Floro llegó en el 2016 a Alajuelense y no obtuvo ningún título. (Mundo Deportivo)

Y apuntó contra los jugadores de más experiencia que había en la plantilla: “La situación requería de futbolistas que luego demostraron no ser leales. Se quería más apoyo a los chicos jóvenes… No fueron leales y ellos lo saben. Sin conocer al entrenador, ese grupo de jugadores internacionales estaban cuestionando al jugador. Lógicamente a partir de ahí se creó un ambiente negativo. Yo solicité que los sacaran fuera a todos ellos con la junta directiva”.

Además, diferenció a la sociedad de Costa Rica con la forma de ser de su plantilla: "Vi que no se correspondía esa seriedad social sin necesidad de tener un Ejército, con el hecho de que se crearan algunas situaciones en los equipos. Yo lo tenía claro. O la junta directiva cambiaba la mitad de la plantilla o me marchaba y sabía que no iban a cambiarla. Ellos son muy buenas personas”.

Para finalizar, Benito Floro puntualizó en dos directivos que hicieron imposible el desarrollo normal de su estadía en tierras ticas y que provocó el fracaso futbolístico que fue su paso por la dirección de Alajuelense: "La Comisión Deportiva, que estuvo formada por cuatro personas, tuvo dos chicos que se dedicaron a hacer daño y eso lo saben ellos. Fue un cúmulo de cosas negativas”.