Baja sensible: Comunicaciones perdería a uno de sus mejores jugadores

El mercado de pases en Guatemala está cada vez más activo y los equipos chapines van cerrando todo para renovar las plantillas de cara a la próxima temporada. Los 4 grandes se han movido lo suficiente para sumar refuerzos de categoría en estos días, pero también deben hacer malabares para conquistar la continuidad de sus jugadores más destacados.

Uno que pelea por uno perder a una de sus estrellas es Comunicaciones. Los Crema no tuvieron muchas bajas hasta ahora, se fueron Allan Miranda y Maximiliano Lombardi a quienes se les terminó el contrato y no se decidió renovarles. Pero no está todo controlado y podrían perder un futbolista importante en los próximos días.

Se trata del delantero colombiano Bladimir Díaz, que llegó a préstamo a mediados de la temporada anterior. Al fútbolista se le terminó el vínculo y deberá volver al equipo dueño de su pase, Alianza de El Salvador. Sobre esto se refirió Mauricio Tapia en una entrevista con ESPN y contó por qué no le busca un reemplazo.

Bladimir Diaz se mantiene a la espera de recibir el finiquito de Alianza FC y luego buscar otras opciones donde jugar pic.twitter.com/4EI7MkUVsJ — Deportivas Cuscatlan (@ccuscatlan) June 30, 2020

“Un jugador en esa posición vamos a tener seguro, el tema es que no estamos apurados para resolver algo. Bladimir no pertenece a Comunicaciones, entonces él tiene que resolver su situación con su club. ¿Por qué no buscamos otra alternativa? Porque hoy las fronteras están cerradas y no podes incorporar a nadie, entonces no estamos urgidos por tomar una decisión”, declaró el argentino.

Y concluyó: “Considero que la participación que tuvo con nosotros fue buena, como la de todo el equipo, había hecho los méritos para seguir con nosotros , pero entendemos que es un jugador que pertenece a otra institución. No es un jugador libre". De todas formas, no esa una posición dónde sufran escacez, ahí tienen a: Agustín Herrera, Rafael Lezcano, Jostin Daly, Dewinder Bradley, además de juveniles.