Atención: Marco Pappa coquetea con volver a un ex equipo

La presente temporada con San Pedro no tendrá un final feliz para Marco Pappa, quien no podrá disputar los partidos por el ascenso con la institución que vertió su confianza en él para darle continuidad en el fútbol, a raíz de que Mixco no mandó la solvencia que lo desvinculaba de la institución.

Por este motivo, el chapín finalmente no podrá tener minutos con el cuadro de segunda categoría, aunque su futuro cercano podría estar en la máxima divisional. Cada vez es más grande el rumor que vincula al centroamericano con uno de los clubes donde ya vistió la camiseta: Municipal.

��El jugador de Municipal, Frank de León, sube esta imagen a su historia de Instagram en la cual se abraza con Marco Pappa y vistiendo la camisola escarlata.

Uno de los indicios había sido una historia de Instagram publicada por Frank de León, futbolista actual de los rojos, donde en la foto se lo podía ver abrazado a Pappa, sin ningún otra palabra mediante. Además, las propias palabras del deportista mediante un vivo en la mencionada plataforma también aumentaron las especulaciones.

"Municipal es el equipo donde me formé. Son los colores con los que me identifico, desde niño he sido rojo. Sé lo que es ganar los campeonatos en Municipal, desde las inferiores hasta el equipo mayor", indicó el exlegionario, según precisó Goal.

Finalmente, un último posteo en la red social de la camarita también levantó sospechas, ya que es una imagen suya en el estadio El Trebol, con una misteriosa inscripción: "Tiempo y paciencia, los tiempos de dios son perfectos".

