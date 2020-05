Anécdota: cuando Choco Lozano entrenó junto a Lionel Messi en Barcelona

Para la temporada 2017/18 sucedió un fichaje que sorprendió a todo Honduras: Antony Lozano fue comprado por el Barcelona. El equipo catalán decidió quedarse con el delantero catracho que prometía un futuro muy importante. El futbolista fue llevado a la filial del Barca para que empieza a sumar minutos y así ver su rendimiento en el ascenso de la liga española.

Pese a jugar en un la segunda plantilla, estuvo presente en algunos entrenamientos con los de la Primera División. Allí fue donde se cruzó con jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez, entre otros astros del deporte. Fueron varias las prácticas que compartieron juntos en su buen paso por el equipo B y querían verlo enfrentarse contra defensores de la talla de Gerad Piqué y Jordi Alba.

Sobre esta experiencia, el futbolista hondureño habló en un vivo de Facebook y contó como fue el cruce con el argentino: "De hablar no, no te voy a mentir. Si lo saludé, le di la mano y a entrenar. Esa gente la verdad que tienen un círculo muy cerrado, se llevan bien ente pocos. Luis Suárez y pocos más, pero el tipo es un crack y de eso no caben dudas".

Soñemos un ratito, Choco Lozano, Messi y Suárez. pic.twitter.com/O1PpuPrwhw — Ricardo Torres (@FantasiaFutbol) August 19, 2017

Choco Lozano jugó 20 partidos para la filial del Barcelona y marcó 4 goles. Su rendimiento fue muy bueno y terminó ganándose la atención del Girona, quien lo contrató al finalizar su primera temporada en España. Actualmente, el catracho se destaca en el Cadiz y está al borde de conseguir el ascenso a la máxima categoría, algo que esperan hace mucho allí.

Pese a los pocos momentos que compartieron, el delantero tuvo la oportunidad de entrenar con una de las mejores plantillas del mundo. Esas enseñanzas que obtuvo le sirvieron para convertirse en el buen jugador que es ahora. Pocos son los que tienen la posibilidad de codearse con los mejores y él lo hizo sin problemas. Esperemos que su carrera siga en ascenso y se vuelva a cruzar con otro gran plantel en su carrera.