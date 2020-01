Alex López metió dos goles, pero no celebró ninguno

La Liga Deportiva Alajuelense arrancó el Torneo Clausura 2020 con el pie derecho, derrotando por 4 goles a 1 a su similar de Limon.

El mediocampista hondureño Alexander López tuvo un partido destacado, jugando apenas 65 minutos pero haciendo dos de los cuatro goles del equipo local en el Morera Soto.

Sin embargo, llamó la atención que el ex Olimpia no celebró ninguno de los dos tantos. El hondureño explicó que todavía le duele haber perdido el campeonato pasado ante Herediano, en donde dicho sea de paso, también falló un penal.



“La verdad que por más goles que anote no se me va a olvidar lo que pasó en la final del torneo pasado, tengo que seguir trabajando, sigo con esa espina dentro de mí”, le confesó el enganche a deportes repretel.



Alajuelense suma 6 años sin salir campeón en el fútbol costarricense, por lo que la carga será pesada para los Manudos este campeonato, incluyendo al catracho.

En Costa Rica se ha criticado con dureza al hondureño, argumentando que no aparece en los momentos importantes.