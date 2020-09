El traspaso de Alberth Elis al Boavista es un hecho, aunque todavía falte la firma. El jugador ya viajó para Portugal para cerrar todo y convertirse en nuevo futbolista de las Panteras. Será su primera experiencia en el viejo continente y se esperanza con poder crecer mucho como jugador.

El legionario catracho fue fichado tras destacarse durante varias temporadas en el Houston Dynamo. En la MLS demostró toda su calidad y era el mejor jugador de su equipo. Tan alto fue su nivel que el club le ofreció el contrato más caro de la plantilla para renovarle, el extremo terminó rechazando la propuesta porque su prioridad era jugar en Europa.

Pese a que ya no se encuentra en el país norteamericano, Alberth Elis decidió darle un mensajes a los aficionados de su ex-equipo y compartió una carta en las redes sociales. En la misma se despide de los fanáticos y les agradece por el apoyo incondicional que le dieron durante su estadía allí.

���� ¡Alberth Elis se despidió del Houston Dynamo!



��El futbolsita publicó una carta en la que le agradeció a los aficionados por el apoyo que le dieron.



���� El próximo destino del catracho será el Boavista (@boavistaoficial) de Portugal. pic.twitter.com/oyR8v9UiVx — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) September 19, 2020

"Este tiempo portando la camisa naranja ha sido un tiempo muy importante para mí como jugador, mucho aprendizaje, ex. experiencias y disciplina, disfrute casa en trenamiento, cada juego, cada triunfo, y mucha enseñanza en la derrota. Me despido con mucho cariño y respeto de todos los fanáticos del Houston Dynamo, agradeciendo por todo el cariño que me brindaron desde el primer día que llegue al club, gracias por hacerme sentir como en casa", parte del mensaje del delantero.

Y para finalizar: "Gracias a la junta directiva y cuerpo técni co por confiar en mi, por apoyarme y hacer de mí un mejor jugador, a mis com pañeros por el cariño y por tantas experi encias vividas en la cancha. Me llevo lindos recuerdos, recuerdos que siempre estarán marcados en mi corazón con mucho cariño, admiración y respeto; GRACIAS. Forever Orange".