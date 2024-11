Fue campeón en Concacaf, dirigió un Mundial y se postula para Costa Rica: "Es una gran Selección"

La Selección de Costa Rica está en la búsqueda de un nuevo entrenador que asuma el cargo de la Mayor, luego de la decisión que tomó la Fedefut de no continuar con Claudio Vivas como técnico después de la eliminación en la Liga de Naciones Concacaf ante Panamá.

El DT argentino tampoco seguirá siendo el director de selecciones, por lo que la Sele deberá reestructurar gran parte de su organigrama deportivo en el futuro inmediato.

Con la fecha FIFA de marzo como la próxima en la que habrá actividad, Costa Rica debe definir a su nuevo seleccionador lo antes posible pensando en la claudicación en la Copa Oro 2025, donde tendrá un rival accesible en la ronda previa a la fase de grupos.

El nuevo entrenador que se postuló para la Sele

En las últimas horas, uno de los que se ofreció para ocupar el cargo de DT de Costa Rica es Miguel Piojo Herrera, quien hoy es agente libre y podría tomar el lugar de Claudio Vivas.

“Para mí actualmente es un honor que la gente de Costa Rica esté pensando en mi nombre. Sí he estado escuchando el ‘run-run’ de estar ahí, pero la verdad es que no he tenido contacto con nadie”, dijo Herrera en diálogo con Deportes Repretel.

Y agregó: “Si se da la posibilidad, es una gran selección. Es una selección importante de Centroamérica y del área de Concacaf. Sería una gran idea estar representando a un país tan hermoso y a una selección tan importante”.

Todavía no hay nada concreto en cuanto a las negociaciones, pero el Piojo Herrera podría ser uno de los posibles candidatos a tomar el puesto que dejó vacante Vivas tras quedar eliminado de la Liga de Naciones Concacaf.