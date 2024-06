La Selección de Nicaragua otra vez dio un golpe de autoridad, ahora al imponerse con un contundente 4-0 en condición de visitante a Belice, resultado con el que dio un gran paso en la fase de grupos de la Eliminatoria Mundialista y sueña con meterse a la siguiente ronda.

Los pinoleros venían de vencer a Montserrat hace unos días, por lo que ahora iban con la tarea de conseguir otro buen resultado, pero en casa de los beliceños, sabiendo que con esto ya estarían pensando en meterse entre los ocho mejores para luchar por un pase al mundial.

El partido

La primera parte no estaba siendo fácil para los nicas, pero más que todo porque no tenían muchos espacios para tirar al marco rival y cuando lo hacían no tuvieron la suficiente contundencia e incluso fallaron opciones claras de gol.

Pero cuando todo parecía que se iban al descanso sin goles, al minuto 39 apareció Bancy Hernández que puso el 1-0, tanto con el que le dieron tranquilidad y también ocasionaron la desesperación en los beliceños.

La sentencia

En la segunda parte, los nicaragüenses fueron otros, tuvieron mayor contundencia y lo demostraron cuando rápidamente apareció el capitán Juan Barrera, que desde la vía del penal anotó el 2-0 al minuto 56.

Luego otra vez se hizo presente Bancy Hernández, quien también tuvo una oportunidad desde los once metros para hacer el 3-0 y por último Jaime Moreno sentenció todo al 89 para así confirmar la victoria.

Los pinoleros se ubican de manera provisional en el primer lugar del Grupo D con seis puntos, por lo que da un paso fundamental para estar en la siguiente fase, esto a la espera del resto de partidos.