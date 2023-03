Se vienen las últimas dos fechas de la Liga de Naciones 2023 y Nicaragua buscará el ascenso a la Liga A. Los pinoleros enfrentarán a San Vicente y Granadinas en condición de local, el viernes 24 de marzo, y, luego, visitarán a Trinidad y Tobago, lunes 27 de este mes.

Los nicaragüenses son líderes del Grupo C con 10 puntos y pelean directamente con el combinado trinitense, que tienen 9. En caso de mantener este lugar, lograrán la clasificación directa a la Copa Oro, evitando los playoffs, y ascenderán a la Liga A.

Para estos encuentros, Marco Figueroa dio la lista de convocados y estarán todas las figuras disponibles. Habrá 4 legionarios: Matás Belli (Sandnes ULF), Jaime Moreno (SJK), Ariagner Smith (Panavezys) y Bryan López.

Por otro lado, sorprende la no convocatoria de Jacob Montes. El estadounidense ya declaró que le gustaría representar a Nicaragua, pero todavía no hubo un llamado oficial. Está actualmente en el Botago de Brasil, pero el Fantasma no lo tiene en cuenta.

La selección pinolera buscará cambiar la mala racha de resultados que traslada desde el año pasado. Solo lograron ganar 1 de los últimos 5 encuentros que disputaron, el resto fueron todas derrotas.

Lista de Convocados de Nicaragua