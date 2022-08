Independientemente de si los resultados gustaron o no, el proceso de Juan Vita al frente de la Selección de Nicaragua se caracterizó por un intenso scouting de futbolistas. Jacob Montes , nuevo refuerzo de un histórico de Brasil como el Botafogo, es una muestra de ello. Nacido en Estados Unidos pero de padres nicaragüenses, el mediocampista acordó con el argentino que recibiría su primera convocatoria a la Azul y Blanco en 2022, aunque el cambio de timonel lo frenó todo.

"El primer contacto que tuve personalmente con la Selección fue con Vita, ya que se acercó y tuvimos una llamada de zoom juntos (...) Me invitó a un campamento con el equipo nacional, pero fue en un momento de mi temporada universitaria en el que necesitaba estar con mi equipo para los juegos y desempeñarme bien para obtener oportunidades profesionales", reveló Montes en una entrevista para Legión Nicas +.

Por entonces, el joven se labró una buena reputación en el equipo masculino de la Universidad de Georgetwon y, tras pasar una prueba de cinco semanas, firmó su primer contrato profesional con el Crystal Palace de la Premier League el año pasado. Sin embargo, fue cedido al Waasland-Beveren y al RWD Molenbeek de la segunda división de Bélgica para sumar puntos y poder obtener su pasaporte británico.

"La experiencia en Bélgica, para ser honesto, no fue como me hubiera gustado, con algunos eventos desafortunados que ocurrieron al comienzo de la temporada y también lesiones que me mantuvieron fuera la mayor parte de la segunda mitad de la temporada. Entrenando todos los días en ese entorno te das cuenta de lo competitiva que es esta profesión incluso en el segundo nivel", aseguró.

Una vez finalizada su ligazón con Las Águilas, desembarcó en el Botafogo en condición de libre —el copropietario del Palace, John Textor, es también dueño del equipo brasileño—. Y desde allí, mientras termina de ponerse a punto físicamente, su ilusión por representar a Nicaragua crece cada vez más. "Mi padre y yo estábamos viendo sus recientes partidos de la Liga de Naciones de Concacaf y las eliminatorias anteriores para la Copa Mundial. Siempre los estamos apoyando", aseguró.

Cuando se le consultó sobre la chance de vestir la Azul y Blanca, no dudó: "Sí, definitivamente es una posibilidad para mí y es un proyecto que encuentro muy interesante. Para ser honesto, toda mi vida realmente no sabía que era una posibilidad jugar para Nicaragua, el enfoque siempre ha estado en los Estados Unidos desde una edad temprana. No puedo prometer nada, pero puedo decir que es algo en lo que pienso a menudo y a medida que pasa el tiempo, creo que se vuelve más probable".