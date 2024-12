Vladimir Quesada compite con otros entrenadores de peso para dirigir a Olimpia

La salida de Pedro Troglio de Olimpia es inminente, luego que llegara a un acuerdo para fichar por Instituto de Córdoba de Argentina, ante esto rápidamente han comenzado a desfilar varios nombres que podrían sustituirlo, siendo uno de los primeros en salir el costarricense Vladimir Quesada.

Aunque el tico no es el único que está en el listado, porque también hay otros cuatro estrategas de peso, con quienes se busca mantener la línea ganadora que dejará Troglio y sin duda trascender a nivel internacional, por lo que se buscan perfiles ganadores.

Los candidatos para dirigir a Olimpia

ROBERTO SENSINI

Uno de los candidatos que tiene un perfil idéntico al de Troglio es el argentino Roberto Sensini, quien se mantiene como agente libre. El director técnico de 58 años de edad mandó su currículum a las oficinas del león en el 2021, cuando Troglio se marchó a su país para firmar por San Lorenzo de Almagro.

Sensini ha dirigido al Udinese de Italia, en Argentina estuvo con Estudiantes, Newell’s, Colón y Atlético Rafaela; en Chile entrenó al Everton de Denil Maldonado.

RUBÉN OMAR ROMANO

Otro nombre que sonó en 2021 fue el de Rubén Omar Romano, entrenador argentino con experiencia en la Liga MX. El sudamericano de 66 años de edad dirigió al Mazatlán hasta abril de 2023. Posterior a esa salida sigue como agente libre en el mercado de entrenadores.

Atlético Celaya, Tecos, Monarcas, Pachuca, Cruz Azul, Atlas, América, Santos, Puebla, Tijuana y Mazatlán son los clubes a los que el sudamericano ha comandado.

CARLOS DE LOS COBOS

El mexicano conoce la idiosincrasia del fútbol centroamericano. Su última gestión técnica la ejecutó con la Selección de El Salvador en la Eliminatoria a Qatar 2022.

Tiene 65 años. En su currículum ha dirigido a Lobos BUAP, Irapuato, Gallos Blancos, Cafetaleros Al FAS también lo comandó en Centroamérica.

RAÚL EL POTRO GUTIÉRREZ

Recordado por dirigir al Real España en Honduras en 2021, Raúl “Potro” Gutiérrez actualmente es agente libre en el mercado de entrenadores.

Su última experiencia fue con el Correcaminos de la Liga de Expansión Mexicana. En el 2022 dirigió al Cruz Azul, uno de los clubes grandes de México. “Potro” se coronó campeón del mundo con la Sub-17 Mexicana en 2011.