Antony Choco Lozano es uno de los futbolistas de Honduras que más regularidad ha tenido en el futbol extranjero, este año siguió siendo legionario luego de llegar a las filas del Santos de México y luego de unos días en dicho país dejó una confesión que sorprendió a todos.

Lozano dio una entrevista a TUDN donde habló de varios capítulos de su carrera futbolística, pero sin duda el que nadie se esperaba es cuando estuvo cerca de irse al Tottenham de la Premier League de Inglaterra cuando apenas tenía 17 años, pero al final esto no fue posible por las exigencias de Olimpia sobre su ficha.

Fichaje truncado

“Por una cuestión del dinero no me pude quedar en el equipo, yo estaba saltando (de emoción), pero cuando llegué y no se firmó, salí de la habitación casi llorando. No fue por capacidad, sino más cuestiones económicas”, agregó.

“Honestamente sí (fue duro), no fue por cosas mías, sino del club, del Olimpia, nunca lo he hablado… pero fui con ilusión, tenía 17 años, era una prueba, supuestamente iba firmado, hice las pruebas, tenía el contrato, pero cuando se dio, la persona que viajó conmigo del club dijo que las cantidades no eran las acordadas”, dijo

“Ya cuando estaba ahí (en Londres), yo creo que parece que habían hablado, tenía un representante, debían darle ahí dinero, cosas de dinero, negocio, no me metí a fondo, tenía 17 años, hacía lo que me decían. No sé exactamente lo que pasó, solo que estaba por firmar y no firmé”, continuó explicando el futbolista.

Lozano mencionó que su ilusión creció cuando en el primer equipo vio a elementos de la talla de su compatriota Wilson Palacios, el croata Luka Modric, el mexicano Giovani Dos Santos y el galés Gareth Bale, pero al final todo se cayó.