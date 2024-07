Antony Choco Lozano finalmente pudo debutar con la camiseta del Santos Laguna de la Liga MX, luego que tuviera participación en la derrota de 1-0 contra el Atlas en el estadio Jalisco y que aumentó la racha sin ganar del equipo en el presente Torneo Apertura 2024.

Lozano fue anunciado como uno de los flamantes fichajes del equipo la semana anterior, llegando con mucha expectativa por su paso por Europa, específicamente en clubes de España, pero en su primer encuentro quedó a deber.

Choco ingresó de cambio al minuto 60, pero en el tiempo que estuvo en el campo no pudo hacer la diferencia, incluso apenas tuvo participación, lo que no tardó en generar críticas por los analistas del balompié aztecas.

Fuerte cuestionamiento

Iván Zamorano, exfutbolista chileno que estuvo en clubes como el Real Madrid, Inter de Milán, entre otros, actualmente es comentarista en la cadena internacional TUDN y no tuvo piedad a la hora de hablar de Antony Lozano, criticándolo por su poco aporte en el encuentro.

“¿Choco Lozano tocó la pelota?”, preguntó Iván Zamorano a sus compañeros en la transmisión del juego, a lo que su compañero que estaba narrando respondió: “un par de veces nomás Bam Bam”.

“Poquito de Lozano, poquito. Si lo pones para tratar de llevar una solución en la cancha, yo creo que este Santos tiene que mejorar muchísimo”, agregó Zamorano en el análisis del duelo.