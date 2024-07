Antony Choco Lozano fue una de las sensaciones en el mercado de transferencias de México luego que fuera contratado por Santos Laguna, su llegada causó expectativa y dio de que hablar, aunque las cosas no le salieron como quería en su primer juego versus Atlas.

El delantero hondureño jugo un poco más de media hora tras entrar de cambio y tras no tener protagonismo, se ganó cierta crítica de la prensa mexicana, siendo una de ellas la del exfutbolista chileno Iván Zamorano. Choco habló de su debut y sabe que todavía no está en su mejor nivel.

Debut en Liga MX y condición física, ¿en cuánto tiempo

Estoy contento por el debut, tenía muchas ganas de jugar, estoy consciente que no hice una buena pretemporada, eso me va a llevar tiempo, en un par de semanas vamos a estar al 100 por 100, esto es fútbol, no hay mucho tiempo para ponerse bien, te exigen cada semana, estoy a disposición del entrenador cuando me quiera utilizar, dar el todo por el todo, estoy contento por mi debut.

¿Qué le puede aportar a Santos?

Son un jugador que se caracteriza por atacar bien los espacios, darle un poco de profundidad, que es lo que el equipo necesita, entiendo el fútbol y busco aportar dentro y fuera de la cancha.

¿Cuáles son las expectativas y metas como jugador del Santos?

La gente está muy emocionada con mi llegada aquí, entiendo que ir a poco a poco, sé que le puedo aportar mucho a este equipo, simplemente me tengo que poner bien físicamente, lo reconozco, le puedo dar algo al equipo, pero necesito ese tiempo de adaptación, de conocer a mis compañeros, de saber a quién le gusta más el espacio, el balón al pie, semana a semana iré entiendo, tengo la expectativa de hacer buenos torneos aquí, de ayudar al equipo a estar donde se merece, con el tiempo todo va a ir bien.

¿Hay presión?

Sí, siempre hay presión para los delanteros, siempre se nos exige a los delanteros, nuestro trabajo es tener las ocasiones y poderlas meter. Eso es trabajo de todo el equipo, siento que si el equipo no está bien, por ahí es más difícil que el delantero tenga ocasiones, pero así como defender se nos exige a todos, para atacar tenemos que saber cómo generar las ocasiones para los goles. Lo dije antes: somos un equipo joven, con muchas ganas, esperamos se pueda revertir la situación.