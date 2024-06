Romell Quioto nuevamente vuelve a ser figura en el futbol de Honduras, esto luego que terminara su participación con el Al Arabi SC de la Segunda División de Arabia Saudita, donde estuvo vinculado el último semestre, pero ahora busca un nuevo destino futbolístico y otra vez vuelve a ser vinculado en la Liga Nacional.

Quioto volvió a su país para iniciar con su periodo de vacaciones, esto tras dejar el balompié árabe con 10 goles y repartir tres asistencias, pero que no fueron suficientes para ayudar a su exclub para que pudiera ascender a la Primera División y con esto terminó su etapa.

Equipo se interesa en Quioto

En cada mercado de fichajes el nombre de Romell Quioto suena para varios equipos y en la Liga de Honduras no es la excepción, esta vez nuevamente está siendo vinculado con uno, específicamente Motagua, quien le gustaría tener a otro delantero de peso para sumarlo a Rubilio Castillo y Agustín Auzmendi.

Según dio a conocer Diario Diez, los azules lo buscan, por lo que el gerente deportivo, Emilio Izaguirre quiere aprovechar que el delantero está en el país, para poder charlar con él personalmente y poderle hacer una propuesta para así dar un golpe en el mercado.

Borrado de la H

El Romántico desea reencontrarse con su mejor versión, en especial para volver a ser considerado en la Selección de Honduras, donde prácticamente está borrado por el entrenador Reinaldo Rueda que nuevamente lo dejó fuera de una convocatoria.

Hay que recordar que Quioto no es llamado desde noviembre del 2023, cuando se no se presentó a tiempo a una concentración, con esto se perdió el duelo ante México por la Liga de Naciones de la Concacaf, el repechaje rumbo a la Copa América versus Costa Rica y ahora la Eliminatoria Mundialista.