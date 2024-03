Reinaldo Rueda no salió satisfecho con el rendimiento de algunos jugadores de Honduras

La Selección de Honduras terminó ayer su participación en la Fecha FIFA de marzo, luego de empatar 1-1 contra El Salvador en un partido amistoso y que sin duda dejó sensaciones negativas para el entrenador Reinaldo Rueda, quien al final no se guardó nada y dejó claro que algunos futbolistas no le han convencido.

Rueda habló tras no lograr avanzar a la Copa América al perder versus Costa Rica y el empate ante La Selecta, en el que mencionó que algunos futbolistas no aprovechan la oportunidad de estar en la Selección Nacional, así como que solamente rinden su sus equipos.

La crítica de Reinaldo Rueda a sus jugadores

“Estos son los juegos que te dan información. A mí nadie me espera, yo tampoco puedo esperar. Hay jugadores que desde el primer minuto se ganan el puesto en la Selección y hay jugadores que se les da una, dos, tres oportunidades y no la aprovechan, es algo que se cumple”, dijo.

“Hay jugadores que son de clubes, pero las respuestas en la élite internacional necesitan otros ingredientes. Hay futbolistas que entran y se quedaron, y hay otros que aunque tengan todos los procesos sub17, sub 20 y sub 23; pero en la Selección absoluta no entran, eso es lo que nos enseña el fútbol cada día”, agregó.

Las razones del bajo rendimiento

“Es que todo se mezcla, yo siempre lo he dicho que después de perder que perdimos, no es fácil recuperar la confianza. Incluso, ayer lo notamos en la práctica, de darle confianza a los jugadores, nosotros hoy hicimos un 11 nuevo, mientras El Salvador venía de hacer un partidazo ante Argentina, donde quizá el profe cambió tres o cuatro jugadores”, opinó.

“Tenía una base grande, hoy hicimos un 11 diferente, este 11 con partidos seguidos es otro Honduras, estos muchachos siempre quieren, pero la exigencia y a veces y quizás la confianza, hubo varios hoy que fueron titulares ante Costa Rica que no logran esa gran dimensión para ser jugadores de Selección Nacional”, finalizó.

