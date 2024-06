La Selección de Honduras debutará esta semana en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en el que intentará arrancar con el pie derecho la competición, algo que también espera el entrenador Reinaldo Rueda quien dio sus primeras impresiones sobre el regreso a la actividad.

Rueda habló par Cinco Deportivo y en especial del trabajo que ha hecho para iniciar el camino mundialista, pero también sobre el amistoso que tendrá después contra Ecuador, en el que confirmó las razones por las que no podrá contra con sus figuras, Anthony Choco Lozano y Luis Palma.

La ausencia de Lozano y Palma

“Estamos conscientes que tenemos algo anormal, tendremos un partido fuera de fecha FIFA, el juego contra Ecuador el 16 de junio, por eso hicimos una convocatoria ampliada por los que quedan desafectados tras el juego contra Bermudas”, comenzó diciendo el estratega de la H.

“Lozano y Palma solo estarán contra Cuba y Bermudas, contra Ecuador no porque no es en Fecha FIFA, esto porque sus equipos piden que tomen sus vacaciones. Hay que mantener la buena relación con sus clubes y estos son muy celosos cuando no son fechas FIFA”, agregó.

Acerca de la Eliminatoria

“Cuba tiene una gran base, más los jugadores que están en las ligas de Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, tienen otro en Noruega y uno en MLS. En Dominicana fue un empate complejo, su técnico posee una continuidad de trabajo, cambian bastante de sistema, a veces juegan con línea de tres o de cuatro, son un equipo bien ordenado”, analizó.

”Los partidos hay que jugarlos, respetar al rival con goles, en la medida de conocer que los oponentes nos hacen mejorar vamos a ir creciendo. Son muchos los ejemplos, las distancias se han acortado”, finalizó.