Honduras está pasando por uno de los peores momentos futbolísticos de los últimos años, el técnico Diego Vásquez no ha logrado encontrar la formula para superar este bache y tampoco la Federación, por lo que varias leyendas han salido al paso, una de ellas Julio César De León quien hasta pidió cambio de entrenador.

“Con todo respeto, me llevo bien con Diego (Vázquez), pero lo siento, el para las eliminatorias y el resto que dé un paso aparte y para mí lo deben de dirigir exseleccionados”, fueron las palabras que dio Rambo al programa Cinco Deportivo.

Acerca de cuáles serían sus opciones comentó: “Tenés un Amado Guevara, yo puede ser un asistente. Yo jamás me pondría adelante de Amado y (Carlos) Pavón, ellos están antes, yo respeto las barras. Tenés un David Suazo y podríamos dirigir los tres”

Sobre lo que espera en la Copa Oro analizó: ”El panorama lo veo negro, no lo veo bien. Contra Venezuela muchas cosas negativas, improvisando, no hay identidad de juego y lastimosamente el fútbol no es de improvisar, es de colectividad, individualismo en ciertas zonas”.

Rambo también dio su punto de vista del título de Panamá en el torneo de Toulón y lanzó un dardo a la Fenafuth: “A nosotros no nos invitan porque estamos estancados y retrocedidos. Nuestro fútbol peligra y si seguimos así vamos a estar peor”.